Başkentte yol ortasına yatan kişi zor anlar yaşattı

ANKARA (AA) - Ankara'da bir kişi yolun ortasına yatarak trafiği tehlikeye soktu.

Altındağ'ın Anafartalar Mahallesi, Çankırı Caddesi'nde bir kişi yolun ortasında yaklaşık yarım saat yattı.

Yerde yatan ve alkollü olduğu öğrenilen kişiyi son anda fark eden sürücüler ani fren yapmak durumunda kaldı.

Çevredeki vatandaşların yerde yatan kişiyi yoldan kaldırma çabaları sonuçsuz kaldı.

Yoldan kalkmak istemeyen alkollü kişi, bir süre sonra yol kenarındaki kaldırıma oturtuldu, daha sonra tekrar yol ortasına yattı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Ambulansa binmesi için kişiyi ikna etmeye çalışan sağlık ekiplerinin girişimleri bir müddet sonuçsuz kaldı.

Sedyeye zorla bağlanan alkollü kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.