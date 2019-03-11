Başkentte yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak

MHP tarafından Etimesgut'ta gerçekleştirilecek Seçim İletişim Merkezi (SKM) açılışı nedeniyle yarın bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Etimesgut 30 Ağustos Mahallesi'nde katılacağı SKM açılışı nedeniyle, Öğretmenler sokağı (Hikmet Özer Caddesi kesişimi ile Şehitler Caddesi kesişimi arası), 2092. sokak (Şehit Hasan Öztürk Caddesi kesişimi ile 2094. Sokak kesişimi arası), 2093. Sokak (Şehit Hasan Öztürk Caddesi kesişimi ile 2094. Sokak kesişimi arası) ile bu sokaklara açılan cadde ve sokaklar saat 11.00'den etkinlik sonuna kadar araç trafiğine kapatılacak.