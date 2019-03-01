Başkentte trafik kazaları: 4 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da meydana gelen 3 trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Keçiören Ovacık Mahallesi'nde İdris U'nun kullandığı 02 HZ 383 plakalı otomobil, Bağlum istikametine seyrederken Kuzey Ankara Çevre Yolu alt geçidinin duvarına çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil daha sonra karşı yönden gelen Emrah P'nin kullandığı 06 T 6992 plakalı ticari taksiyle çarpışarak takla attı.
Kazada İdris U. ile yanında bulunan 86 yaşındaki annesi Ayşe U. ağır yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri geldi.
Araçta sıkışan ve bacağı kırıldığı belirlenen Ayşe U, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- Ticari taksi çarptığı kamyonla kaldırım arasına sıkıştı
Yenimahalle'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Mevlana Bulvarı'na dönen A.S. idaresindeki 06 T 2903 plakalı ticari taksi Akköprü varyantında Veli Ş'nin kullandığı 06 BE 9116 plakalı kamyona çarparak kamyonla kaldırım arasına sıkıştı.
Kazada yaralanan taksi şoförü A.S. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- Otomobil, yön levhası direğine çarptı
Altındağ Turgut Özal Bulvarı'ndan Siteler istikametine giden Nermin Can idaresindeki 06 YA 6788 plakalı otomobil, Türk Telekom binası önündeki alt geçidin yön levhası direğine çarptı.
Kazada sürücü Can yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalede bulunduğu Can, ambulansla hastaneye sevk edildi.