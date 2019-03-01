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Başkentte "nine"nin yönettiği çete üyelerine tutuklama

- Ankara'da, 65 yaşındaki kadının yönettiği yankesicilik çetesine yönelik operasyon düzenlendi - Yakalanan 11 kişiden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı - Grup üyelerinin dinlemeye takılmamak amacıyla birbirleriyle telefonda şifreli konuştukları, polise "amca", çete elebaşı kadına ise "nine" kod ismini verdikleri belirlendi

Başkentte "nine"nin yönettiği çete üyelerine tutuklama

- Ankara'da, 65 yaşındaki kadının yönettiği yankesicilik çetesine yönelik operasyon düzenlendi - Yakalanan 11 kişiden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı - Grup üyelerinin dinlemeye takılmamak amacıyla birbirleriyle telefonda şifreli konuştukları, polise "amca", çete elebaşı kadına ise "nine" kod ismini verdikleri belirlendi

01 Mart 2019 Cuma 00:14
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Başkentte

ANKARA (AA) - Ankara'da, 65 yaşındaki bir kadın tarafından yönetildiği belirlenen yankesicilik çetesinin yakalanan 11 üyesinden 9'u tutuklandı.

Başkentte, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde "yankesicilik" olaylarına yönelik şikayetlerin artması üzerine Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ziynet eşyaları ve cüzdan çalan zanlıların "Kemendi Grubu" olarak suç kaydı bulunan çete üyeleri olduğu belirlendi.

Alınan yasal izinlerin ardından yapılan telefon dinlemelerinde, grup üyelerinin birbirleriyle şifreli konuştukları tespit edildi.

Çete üyelerinin, telefon dinlemesine takılmamak için polise "amca", çete elebaşı 65 yaşındaki kadına ise "nine" kod ismini verdikleri belirlendi.

Polis ekipleri daha sonra belirledikleri 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çetenin 13 üyesinden aralarında "nine" kod adlı kadının da bulunduğu 11'i gözaltına alındı.

Çete üyelerinin saklamaya çalıştığı çok miktarda çalıntı eşya da ele geçirildi.

Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, yankesicilik yaptıkları güvenlik kamerası kayıtlarındaki görüntülerini de reddetti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet yetkilileri, "Perde" adı verilen operasyonla benzer şekilde gerçekleştirilen 23 hırsızlık olayının aydınlatıldığını bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Başkentte Perde Operasyonu
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