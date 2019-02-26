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Başkentte markette patlama ve yangın

- Çankaya'da üç katlı bir binanın altındaki markette henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi - Patlama sonrası çıkan yangında market alevler içinde kalırken binada oturanlar yoğun duman nedeniyle tahliye edildi - Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü

Başkentte markette patlama ve yangın

- Çankaya'da üç katlı bir binanın altındaki markette henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi - Patlama sonrası çıkan yangında market alevler içinde kalırken binada oturanlar yoğun duman nedeniyle tahliye edildi - Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü

26 Şubat 2019 Salı 03:17
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Başkentte markette patlama ve yangın

ANKARA (AA) - Ankara'da bir markette meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.

Çankaya'daki Bülbülderesi Caddesi'nde üç katlı bir binanın altındaki Bülent Ülker'e ait markette henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın şiddetiyle marketin kırılan camları yola savrulurken iş yeri önündeki su ve içeceklerin bulunduğu buzdolapları devrildi.

Marketin bulunduğu binada oturanlar ise hissettikleri şiddetli sarsıntıyla büyük panik yaşadı.

Marketin güvenlik alarmının çalması üzerine dükkana gelen mahalle bekçileri, alevleri görerek itfaiyeye haber verdi.

Patlama sonrası çıkan yangında market alevler içinde kalırken binada oturanlar yoğun duman nedeniyle tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri üst katlara kadar ulaşan alevlere müdahale etti, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

- "Marketi kapattıktan 5 dakika sonra telefon geldi"

İş yeri sahibi Bülent Ülker, iş yerini kapattıktan sonra eve gitmek üzere aracına bindiğini ve 5 dakika sonra güvenlik şirketinin kendisini telefonla arayarak alarmı haber verdiğini söyledi. Bunun üzerine cep telefonundan marketteki güvenlik sisteminin kamera görüntülerine bağlandığını ancak simsiyah bir görüntü gördüğünü anlatan Ülker, birkaç dakika sonra da mahalle bekçileri ve bina sakinlerinin kendisini arayarak iş yerindeki yangını haber verdiğini aktardı.

Hızla markete döndüğünü belirten Ülker, geldiğinde marketin alevler içindeki görüntüsüyle karşılaştığını söyledi.

- Olay yerine bomba uzmanları sevk edildi

Yangın sonrası itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri markette doğalgaz bağlantısı bulunmadığını belirledi.

Görgü tanıkları ise iş yeri önündeki bir buzdolabından dumanlar çıkmaya başladığını ve birkaç dakika sonra da patlama meydana geldiğini ifade etti.

Bu arada olay yerine sevk edilen Ankara Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri patlamanın nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı.



Anahtar Kelimeler:
AnkaraPatlamaYangın
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