ANKARA (AA) - İran'ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığınca, başkentte "Komşumuz İran" başlıklı konferans düzenlendi.

Ankara Valiliği Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Salonu'nda gerçekleşen konferansta, İran edebiyatının tarihi gelişimi ve kültürel anlamda dünya için taşıdığı önem anlatıldı.

Konferansa konuşmacı olarak tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve edebiyatçı Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu katıldı.

Konuşmasına Farsça teşekkür ederek başlayan Ortaylı, İran edebiyatının hem Türk hem de dünya edebiyatına sunduğu katkılara değindi.

Prof. Dr. Ortaylı, "Eski Yunan edebiyatı Avrupa için ne kadar önemliyse, Türkler için de İran edebiyatı o derece önemlidir. İran mitolojisi etkileyicidir ve İran edebiyatının şiirimize olumlu etkisi olmuştur." dedi.

Türk ve İran edebiyatları arasında sanat alanında alışveriş olduğunu dile getiren İlber Ortaylı, İranlı şairler Firdevsi, Hafız-ı Şirazi ve Seyyid Ahmet Kesrevi gibi isimlerin İran edebiyatına büyük katkı sunduğunu kaydetti.

Ortaylı, İranlı şair Firdevsi'nin epik şiir alanında öne çıktığını ve Fars dilini yeniden canlandırdığını dile getirerek, Firdevsi'nin Arap edebiyatı karşısında İran edebiyatını ayakta tuttuğuna vurgu yaptı.



İranlı şair Muhammed Hüseyin Şehriyar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ortaylı, "Şehriyar zamanımızın şairidir, İranlı ve Azerbaycanlıdır. Türkçe'yi de iyi bilir." diye konuştu.

Karaismailoğlu ise İran edebiyatından örnekler vererek, İranlı edebiyatçıların ülkedeki İslam Devrimi'nden önce direniş gibi konuları işlediğini söyledi.

İran'da edebiyat ve şiirin saygı gördüğünü açıklayan Prof. Dr. Karaismailoğlu, "İran'da Şehriyar gibi klasik şiirin öncüleri daima hürmetle anılıyor." ifadesini kullandı.

Programın sonunda İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand da katılımcılara teşekkür ederek, iki ülke arasındaki kültürel ilişkinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Konferansın sonunda İran müziğinden seçme eserler katılımcıların beğenisine sunuldu.