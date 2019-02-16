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Bankaların adlarını kullanarak internetten dolandırıcılık yapmışlar

- Mersin'de bankaların ismiyle internet siteleri kurarak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden ikisi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bankaların adlarını kullanarak internetten dolandırıcılık yapmışlar

- Mersin'de bankaların ismiyle internet siteleri kurarak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden ikisi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

16 Şubat 2019 Cumartesi 09:51
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Bankaların adlarını kullanarak internetten dolandırıcılık yapmışlar

MERSİN (AA) - Mersin'de, bankaların ismiyle sahte internet siteleri kurarak vatandaşları çeşitli hediyeler ve kredi kampanyaları vaadiyle dolandırdıkları ileri sürülen 5 kişiden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bankaların isimlerini kullanan şüphelilerin, açtıkları internet siteleri ve sosyal medya hesaplarıyla sahte kampanyalar düzenlediklerini tespit etti.

Zanlıların, sitelere giriş yapanları bankadan arıyormuş izlenimi vermek için "0850" ile başlayan numaralardan arayarak dolandırdıklarını belirleyen ekipler, teknik ve dijital incelemelerin ardından özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

Şüphelilerin kullandığı ofiste yapılan aramada, iki bilgisayar, iki cep telefonu, 3 harici bellek ve çağrı merkezi işlemlerinde kullanılan mikrofonlu kulaklık ile çok sayıda banka kartı ve sim kart ele geçirildi.

Operasyon kapsamında F.G, D.Y, İ.K, S.K. ve 13 ayrı suçtan aranan M.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.Y. ve M.U. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
MersinOperasyon
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