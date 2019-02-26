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Balıkesir'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

- Kovalamaca sonrası yaya olarak kaçmaya çalışan kamyonet sürücüsü gözaltına alındı

Balıkesir'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

- Kovalamaca sonrası yaya olarak kaçmaya çalışan kamyonet sürücüsü gözaltına alındı

26 Şubat 2019 Salı 23:03
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Balıkesir'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Midilli Adası'na götürülmek üzere İstanbul’dan Balıkesir'in Körfez bölgesine göçmen getirileceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karesi ilçesi Köteyli Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında tedbir aldı.

Arama noktasında "dur" ihtarlarına uymayan kapalı kasa kamyonetin sürücüsü E.E, aracı kontrol noktasındaki personelin üzerine sürerek İzmir yolu istikametine kaçmaya başladı.

Bir süre sonra yakalanacağını anlayan şüpheli sürücü, kamyoneti yol kenarına bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışınca jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Araçtaki 14'ü çocuk 37 Afganistan uyruklu göçmen gözetim altına alındı.

Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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AfganistanBalıkesirDüzensiz GöçmenYakalandıYurt Dışı
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