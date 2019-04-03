Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94394
ALTIN
233.259
DOLAR
5.6101
STERLİN
7.3778
EURO
6.3092
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde
Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu tekvandoculara kutlama
Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu tekvandoculara kutlama
AK Parti Sözcüsü Çelik: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinin tarafındayız
AK Parti Sözcüsü Çelik: Egemenlik...
Kassam Tugaylarından 'esir İsrail askerlerinden mesaj' videosu
Kassam Tugaylarından 'esir İsrail askerlerinden...
Milli Savunma Bakanlığından 'İmamoğlu' açıklaması
Milli Savunma Bakanlığından 'İmamoğlu' açıklaması

Balıkesir'deki operasyonda 2 bin yıllık mermer heykel ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir araçta yapılan aramada 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer heykel ele geçirildi, araçtaki 4 kişi de yakalandı.

Balıkesir'deki operasyonda 2 bin yıllık mermer heykel ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir araçta yapılan aramada 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer heykel ele geçirildi, araçtaki 4 kişi de yakalandı.

Emre Köse
Emre Köse
03 Nisan 2019 Çarşamba 09:38
Balıkesir'deki operasyonda 2 bin yıllık mermer heykel ele geçirildi
Balikesir

Alınan bilgiye göre, Edremit Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, Bigadiç ilçesinden Edremit'e giriş yaparak Çanakkale istikametine giden 10 Y 7523 ve 10 NA 919 plakalı iki aracı takibe aldı.

Akçay Yasa AVM mevkisinde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, eski Roma dilinde "Kommagenne Krallığının lideri Antiacho'nun ebedi istirahatgahı" yazılı Roma dönemine ait olduğu, piyasa değerinin 250 bin Avro ve 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer heykel ele geçirildi.

Araçlarda bulunan Ö.M, N.K, İ.T. ve R.D. gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirHeykel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı
Yarın Miraç Kandili
Yarın Miraç Kandili
Meteorolojiden fırtına uyarısı
Meteorolojiden fırtına uyarısı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim