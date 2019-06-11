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Balıkesir'de tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı

Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Balıkesir'de tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı

Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi yaralandı.

11 Haziran 2019 Salı 09:49
Balıkesir'de tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Bandırma-Çanakkale kara yolunun Edincik Kavşağı mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki araçtan, Adana'dan Çanakkale'ye kültür turu için yola çıkanları taşıyan 33 YF 533 plakalı otobüs ile 10 PJ 443 plakalı otomobil çarpıştı. Otobüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Olay yerinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 30 kişinin ise yaralandığı kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan biri de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ölen ve yaralananların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirKaza
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