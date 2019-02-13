BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, şair Bahtiyar Vahapzade'nin vefatının 10. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü, TİKA Bakü Koordinatörlüğü ve Azerbaycan Yazarlar Birliğinin (AYB) ortaklaşa düzenlediği programa AYB Başkanı Anar Rzayev, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir, TİKA Bakü Koordinatörü Teoman Tiryaki, milletvekilleri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Reşit Behbudov Mahnı Tiyatrosu'nda düzenlenen programda bir konuşma yapan AYB Başkanı Rzayev, Vahapzade'nin Azerbaycan'ı sevdiği kadar Türkiye'yi de sevdiğini, Türkiye'de de Azerbaycan'da sevildiği kadar sevildiğini söyledi.

Vahapzade'nin düşüncelerine her zaman ihtiyaç duyulacağını ifade eden Rzayev, Türk halkı yaşadığı sürece Vahapzade'nin de yaşacağını vurguladı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Özdemir, Vahapzade gibi kendi kökünden beslenen ve topluma yön veren aydınların değerinin her zaman canlı tutulması gerektiğini söyledi.

Vahapzade gibi aydınların, dili zenginleştirerek topluma büyük bir miras bıraktığını ifade eden Özdemir, "Bu mirasın farkında olmamız lazım. Dilimize ve kültürümüze hizmet eden bu büyük insanları hatırlatmaya ve hatırlamaya devam edeceğiz." dedi.

TİKA Bakü Koordinatörü Tiryaki de Vahapzade'nin sadece Azerbaycan için değil tüm Türk dünyası için önemli bir şair ve düşünür olduğunu belirtti.

Vahapzade'nin anısının her zaman taze tutulması gerektiğini söyleyen Tiryaki, şairi rahmetle andığını kaydetti.

Programda, Vahapzade'nin hayatının anlatıldığı film gösterildi, şiirleri seslendirildi.

Azerbaycanlı sanatçılar Flora Kerimova, Gülyaz Memmedova ve Gülyanak Memmedova'nın şarkılar söylediği etkinlikte Vahapzade'nin yazdığı "Özümüzü Kesen Kılıç" oyunu sahneye konuldu.

Etkinlikte, Azerbaycanlı siyasetçi ve şair Sabir Rüstemhanlı da Vahapzade üzerine konuşma yaptı.

- Bahtiyar Vahapzade kimdir?

Azerbaycanlı şair Bahtiyar Vahapzade, 16 Ağustos 1925 tarihinde Azerbaycan’ın Şeki kentinde doğdu.

Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji Bölümünden 1947 yılında mezun olan Vahapzade, aynı bölümde öğretim üyeliği yaptı.

Azerbaycan İlimler Akademisi üyeliğine 1980'de seçilen Vahabzade, 1990 yılında emekli olana kadar üniversitede ders verdi.

Azerbaycan’da "halk şairi" olarak anılan Vahapzade, 1995'te Azerbaycan'ın özgürlük mücadelesindeki hizmetlerinden dolayı istiklal nişanı ile ödüllendirildi.

Vahapzade, 1980-2000 yılları arasında 5 kez milletvekili seçildi.

Türkiye’de basılmış Ömürden Sayfalar (2000), Vatan, Millet, Ana Dili (2000) ve Soru İşareti (2002 ) gibi eserleri bulunan Vahapzade, bunlarda genellikle özgürlük, yurt sevgisi ve din gibi temaları işledi.

Eserleri 8’den fazla dile çevrilen Vahapzade, 40’ı aşkın şiir kitabı, 11 ilmi eser, 2 monografi, piyesler ve yüzlerce makale yayımladı.