Bakandan altız yavrulayan koyuna nazar boncuğu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Amasya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesinde incelemede bulundu, burada geçtiğimiz günlerde altız doğuran koyuna ve yavrularına nazar boncuğu taktı.

İşletmede kenevir ekim alanlarını inceleyen Pakdemirli, Center Pivot Sulama Sistemi'nin çalıştırılmasına iştirak etti.

TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Ayşin Işıkgece ve beraberindeki heyetle işletmede koyunculuk tesislerini gezen Pakdemirli, geçtiğimiz haftalarda altız yavrulayan bir koyun ve yavrularına nazar boncuğu taktı, kuzuları biberonla besledi.

Pakdemirli, işletmede yetiştirilen Bafra ırkı koyunların kuzulama verimi ve et kalitesi açısından çok iyi olduğunu söyledi.

Bafra ırkı koyunların yüzde yüz yerli ırk olduğunu anlatan Pakdemirli, "Bafra ırkının ıslahı ile ilgili çalışmaları gördük. Onları yerinde denetledik. Buradan son derece iyi bir netice aldığımızı görmekteyim. Bu çiftliğimiz son derece verimli bir çiftlik. Önümüzdeki yıl içerisinde bu verimin de artacağını, çiftliğin cirosunun iki misline katlanacağını görüyoruz. Son derece talep gören bir ırkımız Bafra ırkı, hızlı bir şekilde de daha iyiye doğru daha iyi neticeleri alacağımız bir ırk." diye konuştu.

Programa Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Amasya milletvekilleri Levent Karahocagil, Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve kurum müdürleri katıldı

Bakan Pakdemirli, işletmedeki incelemelerin ardından Amasya Valiliğini ziyaret etti.