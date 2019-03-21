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Bakan Varank'tan Munzur'da 'nevruz' raftingi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, son yıllarda terörle mücadelede sağlanan başarı dolayısıyla huzur ve güven ortamının hakim olduğu, Tunceli'de "nevruz" raftingi yaptı.

Bakan Varank'tan Munzur'da 'nevruz' raftingi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, son yıllarda terörle mücadelede sağlanan başarı dolayısıyla huzur ve güven ortamının hakim olduğu, Tunceli'de "nevruz" raftingi yaptı.

Emre Köse
Emre Köse
21 Mart 2019 Perşembe 10:57
Bakan Varank'tan Munzur'da 'nevruz' raftingi
Tunceli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Terörle, teröristle kararlılıkla mücadele ettik. Şimdi onların 'giremez' dedikleri yerlerde biz rafting yapıyoruz. Bu şehre huzurun gelmesi, bu şehre güvenin gelmesi nelere kadir, bunu görmüş oluyoruz." dedi.

Varank, son yıllarda terörle mücadelede sağlanan başarı dolayısıyla huzur ve güven ortamının hakim olduğu Tunceli'de nevruz kutlamaları kapsamında rafting heyecanını yaşadı.

Mustafa Varank, kentteki Munzur Çayı üzerinde 8-13 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Dünya RaftingŞampiyonası öncesi inceleme yapmak üzere Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile Munzur Vadisi'ne gitti.

5 kilometrelik parkurda kürek çekti

Burada daha önce şampiyona için hazırlanan 5 kilometrelik parkuru inceleyen Varank, spor kıyafetlerinin üzerine can yeleği giydi, kaskını taktı ve küreğini eline alarak rafting botuna bindi.

Milli sporcularla şampiyona öncesi ilk deneme raftingini gerçekleştiren Varank ve Vali Sonel, yaklaşık 5 kilometrelik parkurda heyecan dolu anlar yaşadı.

Bakan Varank, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, raftingin çok heyecanlı ve eğlenceli geçtiğini söyledi.

"Teröristlerin 'giremez' dedikleri yerlerde rafting yapıyoruz"

Munzur Çayı'nın ve Munzur Vadisi'nin güzelliklerine değinen Varank, "Terörle, teröristle kararlılıkla mücadele ettik. Şimdi onların 'giremez' dedikleri yerlerde biz rafting yapıyoruz. Bu şehre huzurun gelmesi, bu şehre güvenin gelmesi nelere kadir bunu görmüş oluyoruz. Biz Tunceli'mizde bu huzurun, güvenin devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Cazibe merkezi haline gelecek"

Bakan Varank, bölgede huzur ve güven devam ettikçe Türkiye'nin değil, belki dünyanın en güzel coğrafyalarından biri olan Tunceli'nin bir cazibe merkezi haline geleceğine dikkati çekerek, "Bu sene yaz aylarında günlük 5 bin rafting yapılması planlanıyor. Ona göre hazırlık yapıldı. İnşallah biz şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Dünya Rafting Şampiyonası

Varank, Dünya Rafting Şampiyonası'nın haziran ayında Tunceli'de düzenleneceğini hatırlatarak, bin dolayında sporcunun kente gelerek şampiyonaya katılacağını belirtti.

Tunceli'ye yaptığı hizmetlerden dolayı Vali Sonel'e teşekkür eden Varank, yaptıkları rafting ile Tunceli'yi Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmış olduklarını anlattı.

"Munzur'un turizmle coşmasını istedik"

Bakan Varank, kayyum atanmasından sonra 18 ay içerisinde yapılan ve Tunceli'yi "Huzur Şehri" haline getiren 62 projenin resmi açılışını yaptıklarını hatırlattı.

Projelerin 625 milyon liralık bir yatırım ile gerçekleştirildiğine işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Tunceli'de doğa, hava ve su sporları adına hiçbir imkan yoktu. Halbuki burası eşsiz bir coğrafyaya sahip. Tunceli ekonomisi turizmle güç kazanmalı dedik, ülkemizin ilk Rafting Eğitim Merkezini Tunceli'de açtık. Türkiye Rafting Şampiyonası ve Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası'nın ilimizde düzenlenmesini sağladık. Munzur nehrinin turizmle coşmasını istedik. Gondollar, gezi tekneleri, sürat motoru ve su jetleriyle burayı canlandırdık."

Tunceli'ye davet etti

Varank, rafting sonrası neler hissettiğinin sorulması üzerine, "Daha önce rafting yapmıştım. Ama burada su gerçekten soğuk. Sezonun açılmasına bir hafta, on gün daha var sanıyorum. Görüyorsunuz arkamızdaki dağlarda karlar var. Biz burada rafting yapıyoruz. Muhteşem bir coğrafya. Bütün vatandaşlarımızı Tunceli'ye bekliyoruz. Gelsinler bu coğrafyanın keyfini çıkarsınlar.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
VarankRafting
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