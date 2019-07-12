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Bakan Pakdemirli: Muğla'daki orman yangınından 350-400 hektar alan etkilendi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'daki orman yangınına ilişkin, "Bugün itibarıyla 30 ila 50 hektar arasında, bölgede tütmeler var. Tüm tütmeleri bitirmeye çalışıyoruz." dedi.

Bakan Pakdemirli: Muğla'daki orman yangınından 350-400 hektar alan etkilendi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'daki orman yangınına ilişkin, "Bugün itibarıyla 30 ila 50 hektar arasında, bölgede tütmeler var. Tüm tütmeleri bitirmeye çalışıyoruz." dedi.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:47
Bakan Pakdemirli: Muğla'daki orman yangınından 350-400 hektar alan etkilendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin, "Bugün itibarıyla 30 ile 50 hektar arasında bölgelerde yer yer tütmeler var. Özellikle hava araçlarıyla tabiri caizse buraları suyla döverek mümkün mertebe tüm tütmeleri bitirmeye çalışıyoruz." dedi.

Dalaman ve Göcek'teki yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın bölgesindeki çalışmaları izleyen Pakdemirli, sabah saatlerinde helikopterle incelemelerde bulundu. 

Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezinde söndürme çalışmalarını denetledi.

Göcek Orman İşletme Şefliğinde gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, Çarşamba günü öğleden sonra çıkan Dalaman ve Fethiye'deki orman yangınıyla ilgili bugün itibarıyla soğutma çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Gece karadan yürütülen çalışmaları takip ettiğini, sabahın ilk ışıklarıyla helikopterle bölgeyi incelediklerini dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Talimatları verdik. İlk ışıkla birlikte tüm helikopterlerimiz havalandı. Helikopterlerin sayısını 13'ten 19'a çıkardık. Bugün itibarıyla yukarıdan gördüğümüz tablo düne göre çok daha iyileşmiş durumda. Dün 350 hektar alanın etkilendiğini söylemiştim. Yangın söndürülünce daha net görünür ama kabaca 350-400 hektar alanın etkilenmiş olabileceğini düşünüyoruz."

"Tüm tütmeleri bitirmeye çalışıyoruz"

Pakdemirli, hava desteğinin yanı sıra karadan yürütülen çalışmaların da önemli olduğunu vurgulayarak, "Bugün itibarıyla 30 ile 50 hektar arasında bölgelerde yer yer tütmeler var. Özellikle hava araçlarıyla tabiri caizse buraları suyla döverek mümkün mertebe tüm tütmeleri bitirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Arazinin sarp kayalık ve girilmesinin zor olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, bölgede yol açma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Pakdemirli, hava araçları yanında karadan da takviyelerle söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

"Vatandaşlarımız tatillerine rahatlıkla devam etsinler"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Vatandaşlarımız tatillerine rahatlıkla devam etsinler. Bölgeye tatile gelmek isteyenler varsa çok rahatlıkla gelsinler. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir tehdit söz konusu değil." dedi.

Göcek Orman İşletme Şefliğinde gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, bölgede hava şartlarının değişken olduğunu, öğleden sonra rüzgarın şiddetini artırmasını beklediklerini söyledi.

Bu nedenle ekiplerin çok dikkatli olması gerektiğini anlatan Pakdemirli, şu ana kadar yakalanan başarıyı geriye götürmemek için işi çok sıkı takip ettiklerini kaydetti.

Bölgede yerleşim yerlerinin tehdit altında olmadığını vurgulayan Pakdemirli, "Vatandaşlarımız tatillerine rahatlıkla devam etsinler. Bölgeye tatile gelmek isteyenler varsa çok rahatlıkla gelsinler. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir tehdit söz konusu değil." dedi.

Tütmelerin olduğu alanın yerleşim yerlerine oldukça uzak bir alan olduğunu anlatan Pakdemirli, bu nedenle bir risk bulunmadığını ifade etti.

"Bizi üzen ağaçlarımızı kaybetmiş olmamız"

Yangında can ve mal kaybının yaşanmadığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bizi üzen ağaçlarımızı kaybetmiş olmamız, bitkilerimizi, endemik bitki örtümüzü kaybetmiş olmamız, yaban hayatının bir kısmını kaybettiğimiz, bazı teleflerimizin olduğunu varsayıyoruz. Tek üzüntümüz budur. Dezenformasyona lütfen itibar etmeyelim. Sosyal medyada ben bunları görüyorum. Sonbaharda bu yanan alanlarla alakalı tüm Muğlalıları fidan dikmeye davet ediyorum."

Pakdemirli, bölgede 19 helikopter, 105 arazöz, 20 iş makinası ve 520 personelin çalışmaya devam ettiğini belirterek, personelin dinlendirildiğini ve diğer illerden takviyelerin yapıldığını dile getirdi.

Göcek'in arka tarafına bakan kısımlarda yer yer tütmelerin olduğunu vurgulayan Pakdemirli, bunların yangın şeklinde olmadığını söyledi.

Ekiplere moral ve motivasyon desteği sağlamak için araziye gittiğini anlatan Pakdemirli, "Vatandaşlarımızın da yakın ilgisine orada şahit oldum. Ekiplerimiz yoruldukları zaman çay ve yemek getiriyorlar. Bu, Ege'nin de bir özelliği. Ege'nin misafirperverliği. Bundan son derece memnun kaldım. Ekiplerimiz de yangınlarda daha etkili olabilmek gayreti içindeler." diye konuştu.

Bekir Pakdemirli, ekiplerin yangınlarda canla başla mücadele verdiğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
BakanMuğlaDalamanYangın
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