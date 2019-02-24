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Bakan Kurum, kendisini çaya davet eden gençleri kırmadı

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kendisini sosyal medya üzerinden çaya davet eden AK Parti Meram Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi

Bakan Kurum, kendisini çaya davet eden gençleri kırmadı

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kendisini sosyal medya üzerinden çaya davet eden AK Parti Meram Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi

24 Şubat 2019 Pazar 22:14
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Bakan Kurum, kendisini çaya davet eden gençleri kırmadı

KONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kendisini sosyal medya üzerinden çaya davet eden AK Parti Meram Gençlik Kolları üyeleriyle buluştu.

AK Parti Meram Gençlik Kolları üyeleri, Konya programının açıklanmasının ardından, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Bakan Kurum'a davette bulundu.

Dün akşam saatlerinde "Sayın Bakanım, şehrimize, Konya'mıza geliyorsunuz. Sizi yüzlerce gencimizle çaya bekliyoruz" paylaşımını yapan gençlere Kurum da "Yarın akşam nasipse çaya geliyorum. Bizim Konya gevreğinden alıyorum. Başka bir şey lazım mı" yanıtını verdi.

Bakan Kurum, Konya'da katıldığı programların ardından Meram İlçe Teşkilatı önünde gençlerle buluştu.

Kurum, kendisini meşalelerle karşılayan coşkulu gençlere davetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Mevlana'nın torunlarıyla bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Kurum, "Siz gençler, geleceğimizin teminatısınız. Geleceğimiz, gelecek şehirlerimiz, nesillerimiz sizlersiniz. İnşallah sizlerin yapacakları, sizlerin bu ülkeye, bu şehre katacakları bizlerden daha fazla olacaktır. Biz buna eminiz." ifadesini kullandı.

Gençlere güvendiğini söyleyen Kurum, kendisine eşlik eden AK Parti'nin genç milletvekillerinden Selman Özboyacı'nın gelecek nesillere ülkeye hizmet noktasında örnek teşkil edeceğini vurguladı.

Kurum, geleceğin yöneticilerinin bugünün gençleri olduğunu dile getirerek "Buradaki gençlerimiz de inşallah bizden aldıkları bayrağı çok daha ileriye taşıyacak, bu ülkenin, bu şehirlerin kalkınmasında çok daha önemli roller üstlenecektir." değerlendirilmesinde bulundu.

Konya'da faydalı toplantılar yaptıklarını anlatan Kurum, şehrin yaşam kalitesini artırmak için Bakanlık ve yerel yönetimler olarak büyük gayret göstereceklerini kaydetti.

Kurum'a gençlerle buluşmasında, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkan Adayı Ahmet Pekyatırmacı ile ilçe teşkilat mensupları eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Meram Gençlik KollarıÇevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
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