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Bakan Koca'nın uçağına "olumsuz hava koşulları" engeli

- Yolcuları arasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da yer aldığı Ankara-Ağrı seferini yapan yolcu uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1,5 saat havada kaldıktan sonra zorunlu olarak Erzurum'a iniş yaptı - Bakan Koca, programlarına katılmak üzere kara yoluyla Ağrı'ya hareket etti

Bakan Koca'nın uçağına "olumsuz hava koşulları" engeli

- Yolcuları arasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da yer aldığı Ankara-Ağrı seferini yapan yolcu uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1,5 saat havada kaldıktan sonra zorunlu olarak Erzurum'a iniş yaptı - Bakan Koca, programlarına katılmak üzere kara yoluyla Ağrı'ya hareket etti

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:25
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Bakan Koca'nın uçağına

ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da içinde bulunduğu Ankara-Ağrı seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 1,5 saat havada kaldıktan sonra Erzurum'a indi.

AnadoluJet'in Ankara-Ağrı seferini yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, aralarında çeşitli programlara katılmak üzere kente giden Bakan Koca'nın da olduğu yolcularıyla saat 08.00'de Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Uçak, etkili sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve elverişsiz hava koşulları sonucu Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nı pas geçmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 1,5 saat havada kalan yolcu uçağı, zorunlu olarak Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.

Fahrettin Koca, programlarına katılmak üzere kara yoluyla Ağrı'ya hareket etti.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaOlumsuz Hava şartlarıErzurumAğrı
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