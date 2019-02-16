Bakan Koca'nın uçağına "olumsuz hava koşulları" engeli

- Yolcuları arasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da yer aldığı Ankara-Ağrı seferini yapan yolcu uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1,5 saat havada kaldıktan sonra zorunlu olarak Erzurum'a iniş yaptı - Bakan Koca, programlarına katılmak üzere kara yoluyla Ağrı'ya hareket etti