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Bakan Cahit Turhan: Hızlı tren önümüzdeki hafta Halkalı'ya kadar hizmet verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Hızlı tren; Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul, inşallah önümüzdeki haftadan sonra da Marmaray'daki boğaz geçişiyle Halkalı'ya kadar hizmet verecek." dedi.

Bakan Cahit Turhan: Hızlı tren önümüzdeki hafta Halkalı'ya kadar hizmet verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Hızlı tren; Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul, inşallah önümüzdeki haftadan sonra da Marmaray'daki boğaz geçişiyle Halkalı'ya kadar hizmet verecek." dedi.

Emre Köse
Emre Köse
08 Mart 2019 Cuma 09:47
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Bakan Cahit Turhan: Hızlı tren önümüzdeki hafta Halkalı'ya kadar hizmet verecek
Bolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Hızlı tren; ülkemize, insanlarımıza, bu coğrafyada hizmet veriyor.Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul, inşallah önümüzdeki haftadan sonra da Marmaray'daki boğaz geçişiyle Halkalı'ya kadar hizmet verecek." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Mudurnu ilçesinde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Taşkesti beldesi Bülent Ecevit Parkı'nda vatandaşlara hitap eden Turhan, dostunu belirlemekte zorlanan kişinin, düşmanlarının okunun döndüğü yere bakması gerektiğini belirterek, "Düşmanlarımızın oku bizim ülkemize, bizim liderimize dönmüş. Bu bizim onurumuzdur, gururumuzdur. Bunu unutmayalım. O bizim başımızda olduğu müddetçe bu milletin inşallah başı öne düşmez." diye konuştu.

Turhan, bugün kara yolu ulaşımında önemli bir sıkıntının kalmadığını, tali yollar, trafiği az olan yollarda ve yüksek maliyetli yollarda da çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "Türkiye'nin ana arterlerini tamamladık. Yüksek standartlı yollar yaptık. AB'den geliyorlar, yollarımıza imreniyorlar." ifadesini kullandı.

Bakan Turhan, il yolları ve ilçe yollarının da ilerleyen dönemde tamamlanarak daha yüksek standartlı hale geleceğini vurgulayarak, "Teker dönsün anlayışı yetmez. Teker asfaltta, beton asfaltta, tünelde, viyadükte dönecek, yüksek standartlı yolda dönecek. Çünkü yolların standardının yükselmesi insanlarımızın yoldaki yorgunluğunu azaltır, akaryakıt tüketimini azaltır, ulaşımdaki zamanını kısaltır. Bunlar önemlidir." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin hızlı treni milletiyle tanıştıran altıncı ülke olduğunu aktaran Turhan, şöyle devam etti:

"Hızlı tren; ülkemize, insanlarımıza, bu coğrafyada hizmet veriyor. Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul, inşallah önümüzdeki haftadan sonra da Marmaray'daki boğaz geçişiyle Halkalı'ya kadar hizmet verecek. Hava yolunu da halkın yolu haline getirdik. Artık ülkede uçağa binmek isteyip de binemeyen kimse yok."

"Memleketin, milletin bekası için ittifak yaptık"

Yerel seçimlerin önemine işaret eden Turhan, "Bu seçimlerin başka bir anlamı daha var. Bu seçimler ittifak seçimlerine dönüştü. Bu seçimlerde kendi siyasetiyle, kendi projeleriyle halkın önüne çıkma cesareti gösteremeyen siyasi partiler, hiç insanların aklına gelmeyecek şekilde ittifaklar kurdu. Biz de ittifak kurduk. Ama bizim kurduğumuz Cumhur İttifakı 8 Ağustos 2016'da kuruldu. Milli birlik ve beraberlik için kuruldu. Dirlik ve dirayetimizin güçlenmesi için kuruldu ama başka bir ittifak kuruldu. Millet İttifakı denildi. Zillet-İllet ittifakına dönüştü. Bu ülkeyi bölmek isteyenlerle, parçalamak isteyenlerle kol kola girdiler. Terör örgütlerinin siyasi temsilcileriyle ittifak yaptılar." değerlendirmesinde bulundu.

Turhan, yerel seçimleri, dünyada zalimlerin, emperyalistlerin, sömürgecilerin Türkiye'nin çevresindeki coğrafyada yaptıkları zulmü engellemek için de bir vesile olarak gördüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Buradan çıkacak olan sonucun bu bölge üzerinde hesapları olan insanlara karşı bir ders olması lazım, şamar olması lazım, tsunami etkisi yapması lazım. İttifakı da bu amaçla yaptık. Milli birlik ittifakı yaptık. Memleketin, milletin bekası için ittifak yaptık. Çünkü fitnenin, fesadın nereden geleceği belli değil. At izi, it izine karışmış, her şey birbirine karışmış. Herkesin hesabı birbirine karışmış ama bizim milletimiz her zaman basiretlidir, ferasetlidir, cesaretlidir, metanetlidir. Vatan millet söz konusu olunca gerisi teferruattır."

Bakan Turhan, konuşmasının ardından Düzce'ye hareket etti.

Anahtar Kelimeler:
Hızlı TrenHalkalı
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