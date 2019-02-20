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“Bahçemde Sevgi“ projesiyle çocuklar sokak hayvanlarını tanıyor

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında çocuklar, sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmeleriyle ilgili eğitim görüyor

“Bahçemde Sevgi“ projesiyle çocuklar sokak hayvanlarını tanıyor

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında çocuklar, sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmeleriyle ilgili eğitim görüyor

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:21
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“Bahçemde Sevgi“ projesiyle çocuklar sokak hayvanlarını tanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) başlatılan "Bahçemde Sevgi" projesi kapsamında çocuklara sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmeleriyle ilgili eğitimler veriliyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen projede, çocuklar hayvan bakımında teorik eğitimlerin yanı sıra hasta, yaralı ve bakıma muhtaç hayvanlar için neler yapabileceklerini uygulamalı olarak öğreniyor.

Sarıyer Kısırkaya ve Tuzla Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanlarında haftanın 2 günü düzenlenen eğitimlere, 4., 5. ve 6. sınıftan yaklaşık 120 öğrenci katılıyor.

Belediyenin uzman veterinerlerince verilen eğitimler ile çocuklara hayvan sağlığının ve bakımının önemini anlatmak, acil durumlarda neler yapılması gerektiğini ve hayvanları sahiplenmeyi değil bakımını üstlendirmeyi öğretmek hedefleniyor.

Ayrıca eğitime katılan çocuklar, hayvan bakım evlerindeki tedavi ünitelerini ve hayvan yaşam alanlarını gezerek uzmanların yaptığı uygulamaları öğrenme fırsatı buluyor.

Kasım 2018'de başlatılan eğitimlere şimdiye kadar 17 okuldan bine yakın öğrenci katıldı.

Anahtar Kelimeler:
çocukEğitimİstanbul Büyükşehir BelediyesiSokak Hayvanları
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