Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
97598
ALTIN
257.411
DOLAR
5.7389
STERLİN
7.1500
EURO
6.4380
Devlet ve vatandaş BES'te 100 milyar lira biriktirdi
Devlet ve vatandaş BES'te 100...
e-Ticarette 300 milyar liralık 2023 hedefi
e-Ticarette 300 milyar liralık 2023...
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15...
'15 Temmuz'da kimse ölümü düşünmedi'
'15 Temmuz'da kimse ölümü düşünmedi'

Babası üzerine düşen çocuk öldü

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde babası üzerine düşen bir buçuk yaşındaki çocuk öldü.

Babası üzerine düşen çocuk öldü

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde babası üzerine düşen bir buçuk yaşındaki çocuk öldü.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:06
Babası üzerine düşen çocuk öldü

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde babası üzerine düşen bir buçuk yaşındaki çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenler köyünde Ercan Akbulut, oğlu Fatih Doğukan Akbulut'u da yanına alarak traktörüyle bir çiftliğe saman balyası götürdü. Akbulut, burada oğlunu saman yüklü römork üzerine çıkarmaya çalışırken kucağından düşürdü.

Bu sırada römorkun çeki demiri de küçük çocuğun üzerine düşünce baba Akbulut oğlunu kurtarmak isterken üzerine düştü.

Yaralanan çocuk 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
çocuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak'
'Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak'
Köy yolları 2023'e kadar 148 bin kilometreye çıkarılacak
Köy yolları 2023'e kadar 148 bin kilometreye çıkarılacak
Palandöken '1 milyon turist' hedefiyle sezona hazırlanıyor
Palandöken '1 milyon turist' hedefiyle sezona hazırlanıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim