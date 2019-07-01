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Ayder Yaylası'nda 'salıncak şikayeti'

Rize Valisi Çeber, Ayder Yaylası'nda yapılan salıncaklara ilişkin, "Orada belediyemizin bu konuda gereğini yapması gerekiyor. Görev belediyemizin görevidir." dedi.

Ayder Yaylası'nda 'salıncak şikayeti'

Rize Valisi Çeber, Ayder Yaylası'nda yapılan salıncaklara ilişkin, "Orada belediyemizin bu konuda gereğini yapması gerekiyor. Görev belediyemizin görevidir." dedi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:56
Ayder Yaylası'nda 'salıncak şikayeti'

Rize Valisi Kemal Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, salıncakların Ayder bölgesinde çok fazla yoğunlaştığını söyledi.

Bu konuda ilgililerle değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Çeber, "Salıncak yapısı itibarıyla İmar Kanunu'na muhalefet eden bir yapı değildir. Sit alanı içerisinde sit kanununa uygunsuz da değil ama müthiş bir çirkinlik. Orada belediyemizin bu konuda gereğini yapması gerekiyor. Görev belediyemizin görevidir. Ayder Yaylası belediyenin bir mahallesidir. Yani o bir bina veya kaçak yapı değil. Neticede bir salıncak." diye konuştu.

Çeber, bunlara zamanında "dur" denilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Salıncaklar 2, 3 taneydi, millet geliyordu, keyifle sallanıyordu. Bunu gördük. Bu belki ciddi bir para kapısı olarak görüldü ama bana son 10-15 gündür müthiş bir serzeniş geliyor. Salıncakların meydana getirdiği tehlikeden, kirlilikten yakınılıyor, 'Yeşili göremez hale geldik' deniliyor. Hem belediyemiz hem salıncak sahibi arkadaşlarımız duyarlı olsun. Belediyemiz ile görüşsünler, gerekiyorsa belediyemiz onlara bir yer göstersin."

"Herkes üzerine düşeni yapsın"

Herkesin salıncaklar konusunda hassas davranmasını isteyen Vali Çeber, "Hukuki anlamda arkadaşlarımız onlarla ilgili değerlendirmeleri yapıyor ama hepsine yetişmek mümkün değil. Bizim çok daha fazla işimiz var. Bu konuda herkesin desteğine ve yardımına ihtiyacımız var. Ne benim ne de benim kurumlarımın altından kalkabileceği bir durum bu. Herkes üzerine düşeni yapsın. Herkes mümkün olduğu kadar duyarlı ve hassas davransın." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
AyderYaylası
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