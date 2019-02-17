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Asker uğurlama konvoyunda trafik kazası: 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'de asker uğurlama konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, yarın İzmir'de birliğine teslim olacak Sercan Ergün için arkadaşları kent merkezinde araçlarıyla konvoy...

Asker uğurlama konvoyunda trafik kazası: 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'de asker uğurlama konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, yarın İzmir'de birliğine teslim olacak Sercan Ergün için arkadaşları kent merkezinde araçlarıyla konvoy...

17 Şubat 2019 Pazar 23:14
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Asker uğurlama konvoyunda trafik kazası: 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'de asker uğurlama konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yarın İzmir'de birliğine teslim olacak Sercan Ergün için arkadaşları kent merkezinde araçlarıyla konvoy yaptı. Ergün'ün kullandığı 35 AN 1257 plakalı otomobil, Ankara Caddesi'nde konvoyun gerisinde kalan diğer araçları beklemek için duran Kaan Aldemir yönetimindeki 35 ABN 777 plakalı otomobile, bu araç da önündeki Salih Osman Özadam idaresindeki 35 HA 7525 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan sürücülerden Aldemir ile Mustafa Tanoğlu ve Aytul Dülgen, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğin tek şeritten sağlandığı yol, araçların çekilmesinin ardından normal akışına döndü.

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