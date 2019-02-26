Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
104141
ALTIN
226.196
DOLAR
5.3112
STERLİN
7.0829
EURO
6.0419

Asılsız ihbarda bulunan kişi gözaltına alındı

- İstanbul Valiliği: - "155 ihbar hattını arayarak 'Mahmutbey Metro İstasyonu'na bomba koydum' şeklinde asılsız ihbarda bulunan şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince tespit edilerek gözaltına alınmıştır" - "Şahsın daha önce de benzer mahiyette 8 kez ihbarda bulunduğu anlaşılmış olup, hakkında yasal işlem başlatılmıştır"

Asılsız ihbarda bulunan kişi gözaltına alındı

- İstanbul Valiliği: - "155 ihbar hattını arayarak 'Mahmutbey Metro İstasyonu'na bomba koydum' şeklinde asılsız ihbarda bulunan şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince tespit edilerek gözaltına alınmıştır" - "Şahsın daha önce de benzer mahiyette 8 kez ihbarda bulunduğu anlaşılmış olup, hakkında yasal işlem başlatılmıştır"

26 Şubat 2019 Salı 23:06
4 Okunma
Asılsız ihbarda bulunan kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da "Mahmutbey Metro İstasyonu'na bomba koydum" şeklinde asılsız ihbarda bulunan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Metro İstasyonunda bomba olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti.

İstasyon boşaltıldı ve çevrede tedbir alındı. Yapılan araştırma sonucu herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. İhbarda bulunduğu belirlenen kişi gözaltına alındı.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından seferler normale döndü.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "155 ihbar hattını arayarak 'Mahmutbey Metro İstasyonu'na bomba koydum' şeklinde asılsız ihbarda bulunan şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Şahsın daha önce de benzer mahiyette 8 kez ihbarda bulunduğu anlaşılmış olup, hakkında yasal işlem başlatılmıştır." denildi.


Anahtar Kelimeler:
Asılsız IhbarBağcılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÖRÜŞ | Hocalı soykırımını unutmayalım, unutturmayalım
GÖRÜŞ | Hocalı soykırımını unutmayalım, unutturmayalım
Başkentte kar etkili oldu
Başkentte kar etkili oldu
FETÖ'nün 'yargı imamı' da inkarı seçti
FETÖ'nün 'yargı imamı' da inkarı seçti
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim