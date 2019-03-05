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Arnavutluk'ta Medya Akademisine katılanlara sertifikaları verildi

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Medya Akademisi" programına katılanlara sertifikaları verildi.Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü, TRT ve AK Medya iş birliğinde başkentteki bir otelde "Medya...

Arnavutluk'ta Medya Akademisine katılanlara sertifikaları verildi

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Medya Akademisi" programına katılanlara sertifikaları verildi.Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü, TRT ve AK Medya iş birliğinde başkentteki bir otelde "Medya...

05 Mart 2019 Salı 00:28
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Arnavutluk'ta Medya Akademisine katılanlara sertifikaları verildi

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Medya Akademisi" programına katılanlara sertifikaları verildi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü, TRT ve AK Medya iş birliğinde başkentteki bir otelde "Medya Akademisinin" sertifika töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, burada yaptığı konuşmada, proje kapsamında 16 katılımcının medya alanında doğru, objektif ve şeffaf habercilik ilkelerine sadık kalarak geleceğin birer iyi gazetecisi, basın mensubu olma yolunda bir aşama katettiğini söyledi.

Türkiye'nin sadece bölgesinde bir ağırlık merkezi, söz sahibi bir ülke olmadığını belirten Yörük, izlediği çok boyutlu dış politikasıyla uluslararası camiada sözü dinlenen, saygı ve uygulamaları dikkatle takip edilen bir konuma hızla yükselmekte olduğunu ifade etti.

Kursa katılım sağlayanların ileride birbirini çok seven iki millet olan Arnavut ve Türkler arasında önemli bir köprü vazifesi göreceklerini vurgulayan Yörük, "Arnavutluk'taki gelişmeleri merak eden Türkiye'deki kardeşlerine gelişmeleri doğru, yansız, objektif olarak aktaracaklar. Aynı zamanda Türkiye'deki gelişmeleri de aynı şekilde objektif, yansız ve doğru bir gazetecilik anlayışıyla ileride aktaracak kişiler konumuna gelecekler." diye konuştu.

TRT'nin Üsküp Temsilcisi Bünyamin Şahin de haberleşmenin bugün bir güç olduğunu kaydetti.

Temsil ettiği kurumun bir devlet kuruluşu olarak Türkiye'de radyo ve televizyon yayınında öncü olduğunu vurgulayan Şahin, "en kısa mesajın, en net verilen mesaj" olduğunu dile getirdi, programa katılanlara başarılar diledi.

Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş da medyanın en önemli sektörlerden biri olduğunu belirtti.

İki ülke arasında köprü oluşturmak, ileride medya temsilcilerinin yetiştirilmesi adına katkı sağlamak istediklerini ifade eden Demirbaş, bu amaçla 10 gün süren bir "Medya Akademisi" düzenlediklerini anlattı.

AK Medya Editörü Malik Hasa ise Medya Akademisinin bir geleneğe dönüşmesi ümidini paylaştı.

21 Şubat'ta başlayan 10 günlük eğitim programı kapsamında 16 gazeteci ve gazetecilik öğrencisi Türkiye ve Arnavutluk'ten gelen medya uzmanlarından haber hazırlama, gazetecilik etiği, gazetecinin rolü ve pek çok konuda ders aldı.

Anahtar Kelimeler:
ArnavutlukGazetecilikMedyaMedya AkademisiTiranTRTTürkiye
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