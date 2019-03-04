Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103922
ALTIN
223.969
DOLAR
5.3915
STERLİN
7.1288
EURO
6.1173
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Arkadaşının düğünü için geldiği Bursa'da kazada öldü

BURSA (AA) - Arkadaşının düğünü için İzmir'den Bursa'ya gelen kişi, yolun karşısına geçerken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.İzmir'den Bursa'ya arkadaşının düğününe gelen İslam Taşçı (33), markete gitmek...

Arkadaşının düğünü için geldiği Bursa'da kazada öldü

BURSA (AA) - Arkadaşının düğünü için İzmir'den Bursa'ya gelen kişi, yolun karşısına geçerken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.İzmir'den Bursa'ya arkadaşının düğününe gelen İslam Taşçı (33), markete gitmek...

04 Mart 2019 Pazartesi 01:43
3 Okunma
Arkadaşının düğünü için geldiği Bursa'da kazada öldü

BURSA (AA) - Arkadaşının düğünü için İzmir'den Bursa'ya gelen kişi, yolun karşısına geçerken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İzmir'den Bursa'ya arkadaşının düğününe gelen İslam Taşçı (33), markete gitmek için düğün salonundan çıktı.

Merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi Panayır Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Taşçı'ya, Yalova'dan Bursa istikametine giden Emin Ö. idaresindeki 16 N 7870 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Taşçı, çarpmanın etkisiyle yapım çalışması devam eden tramvay hattına savruldu. Aracını durdurarak Taşçı'nın yanına giden Emin Ö, onun hareketsiz şekilde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Taşçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Sürücü Emin Ö. gözaltına alınırken, Taşçı'nın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
BursaDüğünİzmirTrafik KazasıYaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekipler köpeklerin yaraladığı genç için seferber oldu
Ekipler köpeklerin yaraladığı genç için seferber oldu
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Bora Gencer TEYEV yararına konser verdi
Bora Gencer TEYEV yararına konser verdi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim