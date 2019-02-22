Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
light rain and snow
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT
BİST
103186
ALTIN
227.186
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9436
EURO
6.0307

Arap Denizi'nde akaryakıt ikmali

- Deniz Haydutluğu ile Mücadele Harekatı kapsamında, Türk ve Amerikan deniz kuvvetleri arasında Arap Denizi'nde gerçekleştirilen akaryakıt ikmaline ilişkin fotoğraflar paylaşıldı

Arap Denizi'nde akaryakıt ikmali

- Deniz Haydutluğu ile Mücadele Harekatı kapsamında, Türk ve Amerikan deniz kuvvetleri arasında Arap Denizi'nde gerçekleştirilen akaryakıt ikmaline ilişkin fotoğraflar paylaşıldı

22 Şubat 2019 Cuma 11:25
3 Okunma
Arap Denizi'nde akaryakıt ikmali

ANKARA (AA) - Türk ve Amerikan deniz kuvvetlerine ait gemilerin, Arap Denizi'nde gerçekleştirdiği akaryakıt ikmaline ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarında, TCG Gökçeada Fırkateyni ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USNS KANAWHA isimli akaryakıt gemisi arasındaki akaryakıt ikmaline ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Akaryakıt ikmalinin Arap Denizi’nde 20 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirildiği belirtildi.

TCG Gökçeada Fırkateyni, Deniz Haydutluğuyla Mücadele Harekatı kapsamında Birleşik Görev Kuvveti-151'e destek sağlıyor.

Anahtar Kelimeler:
TCG Gökçeada Fırkateyni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağdat'taki Geylani ve İmam-ı Azam külliyelerinin restorasyonu
Bağdat'taki Geylani ve İmam-ı Azam külliyelerinin restorasyonu
Deniz Kuvvetlerinden sondaj platformuna refakat görevi
Deniz Kuvvetlerinden sondaj platformuna refakat görevi
Mersin'de 5 katlı bina çöktü
Mersin'de 5 katlı bina çöktü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim