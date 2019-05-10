Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
89282
ALTIN
253.225
DOLAR
6.1185
STERLİN
7.9587
EURO
6.8652
Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda
Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda
Marmara'da sağanak
Marmara'da sağanak
ABD'den Katar'a 3 milyar dolarlık helikopter satışı
ABD'den Katar'a 3 milyar dolarlık...
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın işgali
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize serbestisi sürecinde...

Aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de öldürülen 6 teröristten birinin mavi kategoride aranan Celal Kaya, birinin ise turuncu kategoride aranan Haydar Gül olduğu belirlendi.

Aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de öldürülen 6 teröristten birinin mavi kategoride aranan Celal Kaya, birinin ise turuncu kategoride aranan Haydar Gül olduğu belirlendi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Mayıs 2019 Cuma 09:54
Aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de öldürülen 6 teröristten birinin mavi kategoride aranan Celal Kaya, birinin ise turuncu kategoride aranan Haydar Gül olduğu tespit edildi. 

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli kırsalında dün İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin "terörden arananlar listesi"nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride yer alan sözde doğu cephe sorumlusu Doğan-Serhat kod adlı Celal Kaya olduğu belirlendi. 

Öldürülen teröristlerden birinin ise 600 bin lira ödülle turuncu kategoride aranan sözde doğu il merkez sorumlusu Baran kod adlı Haydar Gül olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:
Terör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 20 gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 20 gözaltı kararı
Doğu Akdeniz'de enerji denklemi
Doğu Akdeniz'de enerji denklemi
Meclis Bolu Belediyesinden 'Suriyeli' raporu istedi
Meclis Bolu Belediyesinden 'Suriyeli' raporu istedi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim