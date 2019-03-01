Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103267
ALTIN
223.284
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0841
EURO
6.1210
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...

Aranan FETÖ şüphelisi sahte ehliyetle yakalandı

- FETÖ üyeliğinden tutuklu gazeteci Mehmet Baransu'nun eniştesi olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kurmay pilot binbaşı iken ihraç edilen Yunus Ç. sahte sürücü belgesi ile yakalandı

Aranan FETÖ şüphelisi sahte ehliyetle yakalandı

- FETÖ üyeliğinden tutuklu gazeteci Mehmet Baransu'nun eniştesi olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kurmay pilot binbaşı iken ihraç edilen Yunus Ç. sahte sürücü belgesi ile yakalandı

01 Mart 2019 Cuma 22:19
3 Okunma
Aranan FETÖ şüphelisi sahte ehliyetle yakalandı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutuklu gazeteci Mehmet Baransu'nun eniştesi olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) kurmay pilot binbaşı iken ihraç edilen Yunus Ç. ABD'deki örgüt mensuplarınca kardeşi adına hazırlanan sahte sürücü belgesi ile yakalandı.

Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan takip sonucunda, TSK'den ihraç edilen Yunus Ç'ye kimlik kontrolü yaptı.

Kimliğinin olmadığını ileri süren şahsın tedirgin davranışlarından şüphelenen polis ekipleri, şahsın üzerinde yaptıkları aramada kardeşi Sedat Ç. adına düzenlenmiş sürücü belgesi buldu. Yapılan incelemede, söz konusu sürücü belgesinin ABD'deki FETÖ üyelerince hazırlanmış olduğu tespit edildi.

Resmi belgede sahtecilikten islem yapılan şüphelinin, FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu gazeteci Mehmet Baransu'nun eniştesi olduğu öğrenildi.

GBT sorgulaması yapılan şüphelinin İstanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütüne üye olma suçundan (FETÖ/PDY) arandığı tespit edildi.

Sağlık muayenesinin ardından şüphelinin Yenimahalle infaz bürosuna teslim edildiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
FETÖFetullahçı Terör ÖrgütüGazeteci Mehmet Baransu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bundan sonra siyaset iki aksta ilerleyecek"
Bulgaristan Milli Günü kutlandı
Bulgaristan Milli Günü kutlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Manisa'da
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Manisa'da
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim