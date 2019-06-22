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Araklı'daki selde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde 18 Haziran'da meydana gelen sel sonrası kaybolan kişilerin bulunması için JAK, AFAD, UMKE ve AKUT başta olmak üzere 321 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor.

Araklı'daki selde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde 18 Haziran'da meydana gelen sel sonrası kaybolan kişilerin bulunması için JAK, AFAD, UMKE ve AKUT başta olmak üzere 321 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor.

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:02
Araklı'daki selde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası kaybolan 3 kişinin bulunması için JAK, AFAD, UMKE ve AKUT başta olmak üzere 321 kişilik ekip, 5'inci günde çalışmalarını sürdürüyor.

18 Haziran'da ilçeye bağlı Çamlıktepe ve Yeşilyurt Mahallelerinde öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış sonucunda oluşan sel ve heyelanın ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ekipler, güzergah boyunca arama faaliyetlerine devam etti.

Derenin yanı sıra kaya dipleri ve çalılık alanlarda da tarama yapan arama kurtarma timlerine, dalgıçlar ve arama kurtarma köpekleri de eşlik ediyor.

Olayın dördüncü gününde, JAK timlerinin yanı sıra Trabzon ve Samsun AFAD, Jandarma, Sahil Güvenlik, Rize-Artvin Deniz Polisi, UMKE, AKUT, Türk Kızılay, 112 Acil, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, TİSKİ ve Fen İşleri Müdürlüğü, Araklı Belediyesi, DSİ ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden toplamda 321 personelin dahil olduğu çalışmalara, 74 araç, lastik bot, helikopter, 44 iş makinesi ile bir de kadavra köpeği katılıyor.

Bu arada, sel nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapanan Araklı-Bayburt kara yolunda iş makineleriyle çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Kepçe, greyder ve iş makinelerinin katıldığı çalışmayla dere güzergahında biriken taş ve molozlar temizlenerek yolun trafiğe açılması hedefleniyor. 

Anahtar Kelimeler:
AraklıAramaKurtarma
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