Araklı'daki sel felaketinde ölü sayısı 7'ye yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Araklı ilçesindeki sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli, Araklı Belediyesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dünden beri devletin tüm kurumlarıyla Trabzon'un Araklı ilçesindeki doğal afetten dolayı bölgede olduklarını söyledi.

Çalışmaların Valilik koordinasyonunda sürdüğünü belirten Pakdemirli, "Şu an itibarıyla en yeni haberimiz 7 ölümüze ulaşmış olduk, 3 kaybı daha aramaktayız. Bildiğiniz üzere bu arama kurtarma faaliyetleri çok hassasiyetle ve yavaş yavaş devam ediliyor. Tabii toprağın altında ve diğer taraflarda aradığımız için bu faaliyetler çok hızlı bir şekilde ilerlemiyor ama şu saat itibarıyla 7 ölümüze ulaşmış olduk." diye konuştu.

Pakdemirli, hayatını kaybedenlerden ikisinin cenaze namazını kıldıklarını ifade ederek, "Ali Abdullah Osmanoğlu Araklı Belediyesi personeli ve Soner Özbay yan köylerden birinin imamı olan kardeşlerimizin cenaze namazlarını kıldık. Ben buradan ölülerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum. İnşallah bir an evvel de bu kayıp arkadaşlara ulaşıp onların ailelerini rahatlatma konusunda çabalarımız, gayretlerimiz sürmekte." dedi.

Şu anda sahada 314 personel, 62 araç ve 39 iş makinesiyle çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz üzere Araklı-Bayburt kara yolu bu rusubat, yani çamurlu sudan dolayı kapanmıştı. O kara yolunu açma çalışmaları devam ediyor ancak arama kurtarma çalışmalarının hassasiyetinden de burada istediğimiz hızda ilerleyemiyoruz. Bu hassasiyetle ilerliyoruz. Hem DSİ'nin hem de Büyükşehir Belediyesine ait greyder ve beko loder operatörlerimizin cesetlerine de ulaşmış olduk. Tabii dakikalar geçtikçe, saatler geçtikçe de onların da cansiperane, sadece oradaki vatandaşlarımızı korumak anlamında yapmış oldukları, kendi hayatlarını hiçe saymış oldukları hikayelerine de ulaşmış olduk. Ben tekrar bu arkadaşlarımıza Rabb'imden rahmet diliyorum."

Pakdemirli, devletin tüm kurumlarıyla bölgede olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Yaraları sarmak için, Büyükşehir Belediyesi, Valilik, jandarma, AKUT, Kızılay, JAK, DSİ, orman, tarım, Genelkurmay, tüm kurumlarıyla burada. Çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Tabii ki henüz acılar çok taze ama bir yandan da zarar tespit çalışmalarına da tüm kurumlar kendi çerçevelerinde, aynı zamanda Çevre ve Şehircilik de çalışmaya başladı. Tüm zararın tespiti konusunda da gayretler hızlı bir şekilde devam ediyor. İlk tespitlere göre 8 köy, 200 üretici, tabii ki Çamlıktepe ağırlıklı etkilendi bundan ama 8 köy, 200 üretici ve 150 dekarlık fındık ve çay alanında hasar ve 9 büyükbaşın telef olduğu bilgisine ulaştık ama tabii ki ilerleyen gün ve saatlerde bu bilginin daha güncel bir haline ulaşacağımızı umuyorum."

"Vatandaşlarımızın dere yataklarından uzak durmalarını rica ediyorum"

Bakan Pakdemirli, meteorolojik uyarılara dikkati çekerek, "Bugün öğlen yaptığımız açıklamalarda da tekrar ettim. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Önümüzde perşembemiz ve cumamız var, olan oldu ama bundan sonrası için de iki gün boyunca vatandaşlarımızın özellikle dere yataklarından uzak durmalarını hassasiyetle rica ediyorum. Havanın geçici bir şekilde iyi olduğuna, havanın güneşli olduğuna da aldanmamamız lazım." diye konuştu.

Şu anda bölgede çok az yağışlarda dahi heyelan olma ihtimalinin yüksek olduğuna vurgu yapan Pakdemirli, "Bunun da ana sebebi uzun yıllar ortalamasının yüzde 43 daha fazla yağışını aldı son 19 günde. Yani uzun yıllar ortalamamızın aşağı yukarı, kabaca yüzde 50 daha fazla yağışını aldı, toprak tamamen suya doygun vaziyette. Bu sebeple ufak bir yağış da heyelanları tetikleyebilir." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır, yaralılara ise şifa dileyerek, devletin kalan gün ve saatlerde çalışmaları en kısa zamanda bitirip bu yaraları sarmanın peşinde olacağını kaydetti.

Bakan Pakdemirli, hayatını kaybedenlerin cenazelerinin aynı noktalarda bulunup bulunmadığına ilişkin bir soruya, "Hayır, hepsi farklı yerlerde. Kimisi birbirine yakın, kimisi birbirinden biraz daha uzak ama farklı farklı yerlerde bulundu." yanıtını verdi.

"4-5 gün önce ciddi yağmur yağdı"

Bakan Soylu da bölgede 4-5 gün önce ciddi yağmur yağdığına işaret ederek, "Bunun üzerine gerek DSİ gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse de Araklı Belediyesi ekipleri burada çalışıyorlardı. Tam da öğle molası verdikleri zaman dilimi içinde, hemen karşıda bir bakkal diyebileceğimiz, köy bakkalı diyebileceğimiz bir yerde yemek yerken, istirahat ederken sel onları burada yakalamış oldu." dedi.

Soylu, 4 kullanılmakta olan, 3 de yarı kullanılan ama içinde kimsenin bulunmadığı bina olmak üzere toplam 7 binayı selin yerinden sökerek götürdüğünü ancak temellerinin kaldığını anlatarak, şöyle devam etti:



"İş makineleri, ağır iş makineleriyle arama kurtarma çalışmaları sabah başladı tekrar çünkü arazi ve alanı taradı arkadaşlar, taramaya hala devam ediyorlar. 280 arama kurtarma ekibimiz jandarmadan AFAD'a kadar, AKUT'a kadar arama kurtarma ekipleri şu anda bu hatta boylu boyunca aramaları devam ettiriyorlar."

Bakan Soylu, arama kurtarma çalışmalarında köpeklerin de kullanıldığını belirterek, "Ama toprak mil olduğu için belli noktaların altını arama kurtarma köpeklerimiz hemen hissedemiyorlar. Onun için bir taraftan arama kurtarma timlerimiz, araç gereçlerimiz yoğun çalışma ortaya koyuyorlar." ifadesini kullandı.

Soylu, gerek hasarlar gerekse vatandaşın kayıplarının tazminiyle ilgili gerekli müdahalenin hemen bugün itibarıyla gerçekleştiğini belirtti.



Bulundukları bölgede yer alan okula değinen Soylu, "Bu okulun alt katları ciddi biçimde etkilenmiş durumda. Onun için buradaki hasarın tamamen karşılanması konusunda arkadaşlarımız tespitleri yapıyor, yapacaklar. Vatandaşlarımızın da bu konudaki hasarları tespit edilecek ve gereği yerine getirilecektir." ifadesini kullandı.



Yaşanan afetten ötürü "geçmiş olsun" ve baş sağlığı dileklerini yineleyen Soylu, "Tabii bu coğrafyanın kendine ait heyelanları, sel baskınları oluyor ve bunlara ait tedbirler de sürekli alınmaya çalışılıyor ama en tepeden gelen bir selin, daha doğrusu kopmanın, heyelanın oluşturduğu böyle bir felaketle karşılaştık." diye konuştu.



Bakan Soylu, olayın meydana geldiği andan itibaren Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanı, bir müddet sonra da kendisinin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile olay yerine geldiklerini anımsatarak, "Bu konularda doğayla mücadele etmek değil, doğayla savaşmak değil, bazen onun arzu ettiği şekilde de davranmak belki de bizim yapmamız gereken tedbirlerimizi de alarak." değerlendirmesinde bulundu.

Araklı-Bayburt kara yolunda incelemelerde bulunuldu

Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda incelemelerde bulundu.

Araklı ilçesindeki sel ve heyelanın ardından dün gece kente gelen Soylu ve Pakdemirli, Yeşilyurt ve Çamlıktepe mahallelerinin ardından, hasar gören Araklı- Bayburt kara yolunda da incelemede bulundu.

Bölgede devam eden çalışmaları yakından takip eden Soylu ve Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda yürütülen çalışmalara ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

Bakanlar Soylu ve Pakdemirli'ye, incelemelerde AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.

Soylu ve Pakdemirli, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek onlara "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından arama kurtarma çalışmalarına destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve 2 uçakla destek verildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yapılan arama kurtarma çalışmalarına Kara ve Hava kuvvetlerinin de katıldığı kaydedildi.

Çalışmalara 2 askeri helikopter ve 2 uçakla destek verildiği belirtilen paylaşımda, "Araklı'daki sel felaketinde, maalesef hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız olmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Trabzonlu hemşehrilerimizin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.