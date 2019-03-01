Antalya'da

ANTALYA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi, eğitimci, yazar ve iletişim uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, kıvamında bir insan olmak için hukuku, anayasası, ekonomisi, adaleti ve özgürlükleriyle iyi bir devlet olmak gerektiğini bildirdi.

Eczacıbaşı Profesyonel tarafından, Belek'teki bir otelde düzenlenen "Sezona Merhaba Buluşması"nda, turizmciler bir araya geldi.

Kızıldağ, buluşmada, 27 yıllık üniversite hocası olduğunu, yaklaşık 2 milyon kişiye konuşma yaptığını, değişik meslek gruplarıyla bir araya geldiğini ve katıldığı programlardan birçok şey öğrendiğini söyledi.

Türkiye dahil 57 Müslüman ülkenin milli gelir, teknoloji, eğitim, sağlık, spor, marka ve katma değer kategorileri üzerinde 10 yıldır çalışma yaptığını belirten Kızıldağ, ülkeler arasındaki uçurumun tarihsel, kültürel, jeopolitik, siyasal nedenden kaynaklandığını bildirdi.

Bunun asıl nedenin bebeklikten başlayan eğitimden kaynaklandığını, insan karakterinin 0-12 yaş arasında şekillendiğini, 24 yaşında da kişinin sosyal kimliklerini tamamlandığını anlatan Kızıldağ, şunları belirtti:

"Kıvamında bir insan olmak için hukuku, anayasası, ekonomisi, adaleti ve özgürlükleriyle iyi bir devlet olmak lazım. Sonra iyi bir aile, eğitim, çok iyi bir çevre, çok iyi bir Antalya, çok iyi bir İstanbul lazım. Bu dört maddeden biri eksikse kıvam tutmuyor."

Türkiye'de ve dünyada 5 neslin birlikte yaşadığını, 3 neslinde birlikte çalıştığını aktaran Kızıldağ, şunları belirtti:

"Nesiller arası farklılıkları bilmek iş ve hayatı anlamlandırma açısından bakışı kuvvetlendiriyor. Kısaca birinci nesil 1944 öncesi doğanlar, onlar evde bekliyorlar. İkincisi 1945 ile 1964 arası doğanlar ve biz bu kuşağa 'Bombaların çocukları' diyoruz. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyada bir milyara yakın çocuk dünyaya geldi, bunlar onlardan. Geniş ailede büyüdüler, anne, baba, hala, teyze akrabalık bağları çok güçlü. İnanç kalıpları çok güçlü, yoklukları gördüler. Yokluk gören nesil olarak kabul görürler, çok sıkıntı çektiler. Üçüncü grup 1955 ile 1980 arası doğanlar. Bu kuşağa da biz X kuşağı diyoruz. Bunlar geniş ailede büyümediler. Bunlar da yokluk gördü. Tek kanallı televizyonu hatırlarlar. 1981'den günümüz arasında doğanlar. Bunlar yokluk görmediler."



