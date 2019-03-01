Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103267
ALTIN
223.284
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0841
EURO
6.1210
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...

Antalya'da "Sezona Merhaba Buluşması"

- AA Yönetim Kurulu Üyesi ve iletişim uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ: "Kıvamında bir insan olmak için hukuku, anayasası, ekonomisi, adaleti ve özgürlükleriyle iyi bir devlet olmak lazım"

Antalya'da "Sezona Merhaba Buluşması"

- AA Yönetim Kurulu Üyesi ve iletişim uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ: "Kıvamında bir insan olmak için hukuku, anayasası, ekonomisi, adaleti ve özgürlükleriyle iyi bir devlet olmak lazım"

01 Mart 2019 Cuma 22:08
3 Okunma
Antalya'da

ANTALYA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi, eğitimci, yazar ve iletişim uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, kıvamında bir insan olmak için hukuku, anayasası, ekonomisi, adaleti ve özgürlükleriyle iyi bir devlet olmak gerektiğini bildirdi.

Eczacıbaşı Profesyonel tarafından, Belek'teki bir otelde düzenlenen "Sezona Merhaba Buluşması"nda, turizmciler bir araya geldi.

Kızıldağ, buluşmada, 27 yıllık üniversite hocası olduğunu, yaklaşık 2 milyon kişiye konuşma yaptığını, değişik meslek gruplarıyla bir araya geldiğini ve katıldığı programlardan birçok şey öğrendiğini söyledi.

Türkiye dahil 57 Müslüman ülkenin milli gelir, teknoloji, eğitim, sağlık, spor, marka ve katma değer kategorileri üzerinde 10 yıldır çalışma yaptığını belirten Kızıldağ, ülkeler arasındaki uçurumun tarihsel, kültürel, jeopolitik, siyasal nedenden kaynaklandığını bildirdi.

Bunun asıl nedenin bebeklikten başlayan eğitimden kaynaklandığını, insan karakterinin 0-12 yaş arasında şekillendiğini, 24 yaşında da kişinin sosyal kimliklerini tamamlandığını anlatan Kızıldağ, şunları belirtti:

"Kıvamında bir insan olmak için hukuku, anayasası, ekonomisi, adaleti ve özgürlükleriyle iyi bir devlet olmak lazım. Sonra iyi bir aile, eğitim, çok iyi bir çevre, çok iyi bir Antalya, çok iyi bir İstanbul lazım. Bu dört maddeden biri eksikse kıvam tutmuyor."

Türkiye'de ve dünyada 5 neslin birlikte yaşadığını, 3 neslinde birlikte çalıştığını aktaran Kızıldağ, şunları belirtti:

"Nesiller arası farklılıkları bilmek iş ve hayatı anlamlandırma açısından bakışı kuvvetlendiriyor. Kısaca birinci nesil 1944 öncesi doğanlar, onlar evde bekliyorlar. İkincisi 1945 ile 1964 arası doğanlar ve biz bu kuşağa 'Bombaların çocukları' diyoruz. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyada bir milyara yakın çocuk dünyaya geldi, bunlar onlardan. Geniş ailede büyüdüler, anne, baba, hala, teyze akrabalık bağları çok güçlü. İnanç kalıpları çok güçlü, yoklukları gördüler. Yokluk gören nesil olarak kabul görürler, çok sıkıntı çektiler. Üçüncü grup 1955 ile 1980 arası doğanlar. Bu kuşağa da biz X kuşağı diyoruz. Bunlar geniş ailede büyümediler. Bunlar da yokluk gördü. Tek kanallı televizyonu hatırlarlar. 1981'den günümüz arasında doğanlar. Bunlar yokluk görmediler."


Anahtar Kelimeler:
AntalyaBelekSERIKŞaban Kızıldağ'dan “Yeni Bir Sezona Girerken Yeni Ben” Konferansı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bundan sonra siyaset iki aksta ilerleyecek"
Bulgaristan Milli Günü kutlandı
Bulgaristan Milli Günü kutlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Manisa'da
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Manisa'da
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim