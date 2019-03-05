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Antalya'da "Kızlar da Yapabilir" etkinliği

- Antalya'da havalimanlarında erkek egemen meslekler olarak bilinen teknisyenlik, pilotluk, şoförlük gibi meslek gruplarında "kadınların da aktif yer alabilmeleri amacıyla" farkındalık etkinliği düzenlenecek - Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel: - "Biz kadınlarımızın yanındayız, onların aktif yaşam ve iş hayatına katılması için hiçbir zaman desteklerimizi esirgemiyoruz" - Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Gudrun Teloeken: - "Kadınlar erkeklerin bulunduğu yetenek havuzunda eşit temsil edilemedikleri için şirketler çok büyük bir yetenek potansiyelini kaçırıyor"

Antalya'da "Kızlar da Yapabilir" etkinliği

- Antalya'da havalimanlarında erkek egemen meslekler olarak bilinen teknisyenlik, pilotluk, şoförlük gibi meslek gruplarında "kadınların da aktif yer alabilmeleri amacıyla" farkındalık etkinliği düzenlenecek - Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel: - "Biz kadınlarımızın yanındayız, onların aktif yaşam ve iş hayatına katılması için hiçbir zaman desteklerimizi esirgemiyoruz" - Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Gudrun Teloeken: - "Kadınlar erkeklerin bulunduğu yetenek havuzunda eşit temsil edilemedikleri için şirketler çok büyük bir yetenek potansiyelini kaçırıyor"

05 Mart 2019 Salı 15:11
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Antalya'da

ANTALYA (AA) - Antalya'da havalimanlarında erkek egemen meslekler olarak bilinen teknisyenlik, pilotluk, şoförlük gibi meslek gruplarında "kadınların da aktif yer alabilmeleri için" farkındalık etkinliği gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde Fraport TAV Antalya Havalimanı'nın desteğiyle kız öğrencilerin erkek egemen meslek gruplarında aktif yer alabilmesi için farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenecek "Girls Can Do It /Kızlar da Yapabilir" etkinliğinin tanıtım toplantısı, Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, etkinliği 11 Mart'ta Fraport Antalya Havalimanı'nda gerçekleştirileceklerini söyledi.

Erkek egemen meslekler olarak tanıtılan teknisyenlik, pilotluk ve şoförlük gibi meslek gruplarında "kadınların da aktif olarak yer alabilmeleri için" farkındalık yaratmak istediklerini aktaran Türel, kız öğrencilerin bu meslek gruplarına yönlendirilmeleri için ön ayak olmak istediklerini ifade etti.

Gelecek nesillerin zihninde mesleklerle birleşen cinsiyet rollerini yıkmak istediklerini vurgulayan Türel, şunları kaydetti:

"Biz kadınlarımızın yanındayız, onların aktif yaşam ve iş hayatına katılması için hiçbir zaman desteklerimizi esirgemiyoruz. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Teknik meslekleri tercih etmek isteyen, bunun için seçimlerini sadece iş hayatına yükselince değil, eğitim hayatında da bilinçli şekilde yapabilecek nesillerin yetişmesine yardımcı olmak istiyoruz. Bu sebeple ilk etapta 12 yaş ve üzeri 20 kız öğrenci bu projeye dahil edilecek. Böylece kız öğrenciler erkek egemen olarak tanıtılan meslek gruplarında istihdam edilen kadın çalışanlardan bilgi alabilecek, onlara rahatlıkla merak ettikleri soruları sorabilecek, bu mesleklere yönlendirilmeleri konusunda cesaretlendirilecek."

Türel, projenin gelecek yıllarda paydaş sayısı artırılarak daha da genişletilmesi amaçladıklarını bildirdi.

- "İş gücünün niteliği arttıkça bir ülkenin ekonomisi büyür"

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Gudrun Teloeken ise "kızların erkek çalışma alanlarında daha fazla temsil edilmesi gerektiğini" dile getirdi.

İş gücü ve iş gücünün niteliği arttıkça bir ülkenin ekonomisi büyüyeceğini anlatan Teloeken, "Havalimanlarında daha fazla kadın pilot, mühendis, teknisyen ve yönetici görmek istiyoruz. Kadınlar erkeklerin bulunduğu yetenek havuzunda eşit temsil edilemedikleri için şirketler çok büyük bir yetenek potansiyelini kaçırıyor. Kızlar da erkeklerle aynı yeteneğe sahiptir, erkeklerle aynı becerileri geliştirebilir. Neden tipik erkek işlerinde temsil edilmesinler ki." diye konuştu.




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AntalyaAntalya Büyükşehir BelediyesiFraport TAVKızlar Da Yapabilir
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