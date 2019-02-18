Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT
BİST
101948
ALTIN
225.999
DOLAR
5.2998
STERLİN
6.8548
EURO
5.9997

Antalya'da güneşli havada deniz keyfi

- Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Antalya'da bazı vatandaşlar ve turistler denize girdi

Antalya'da güneşli havada deniz keyfi

- Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Antalya'da bazı vatandaşlar ve turistler denize girdi

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:06
0 Okunma
Antalya'da güneşli havada deniz keyfi

ANTALYA (AA) - Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ve turistler, denizin keyfini çıkardı.

Deniz suyu sıcaklığının 18, hava sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistler, özellikle Konyaaltı sahilini doldurdu.

Vatandaşlar ve turistlerden bazıları, denize girerek güneşli havanın keyfini çıkardı.

Bazı vatandaşlar sahil kenarında yürüyüş yaparken, kimileri de balık tutmayı tercih etti. Parkları da dolduran vatandaşlar, sahil kenarındaki sokak müzisyenlerinin şarkılarını dinledi.

Denize giren Saffet Özkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıl önce emekli olduğunu ve Antalya'ya yerleştiğini söyledi.

Bugün havanın çok güzel olduğunu kaydeden Özkay, "Yaz kış demeden denize girerim. Sağlığımı buna borçluyum." dedi.

Kış mevsimi de olsa deniz suyunun "sıcak olduğunu" belirten Özkay, herkesi denize girmeye davet etti.

Anahtar Kelimeler:
Antalya'da Sıcak HavaDenizKonyaaltı Sahili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangında hasar gören evi öğrenciler onarıyor
Yangında hasar gören evi öğrenciler onarıyor
Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarının darbedildiği iddiası
Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarının darbedildiği iddiası
Hatay'da uyuşturucu operasyonu
Hatay'da uyuşturucu operasyonu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim