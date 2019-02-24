Antalya'da arkadaşı tarafından vurulan avcı öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'da domuz avına çıkan avcılardan biri, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Serik ilçesinde 7 kişiden oluşan avcı grubu, domuz avına...