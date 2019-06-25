Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95421
ALTIN
265.733
DOLAR
5.7760
STERLİN
7.3487
EURO
6.5769
Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bir yılını geride bıraktı
Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bir...
Antalya Körfezi'ne demirleyen sondaj gemisi Yavuz ilgi odağı oldu
Antalya Körfezi'ne demirleyen sondaj gemisi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması
Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz...
TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor
TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor

Antalya Körfezi'ne demirleyen sondaj gemisi Yavuz ilgi odağı oldu

Antalya Körfezi'ne demirlen Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, sahilde denize giren ve yürüyüş yapan vatandaşların ilgi odağı oldu.

Antalya Körfezi'ne demirleyen sondaj gemisi Yavuz ilgi odağı oldu

Antalya Körfezi'ne demirlen Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, sahilde denize giren ve yürüyüş yapan vatandaşların ilgi odağı oldu.

25 Haziran 2019 Salı 14:46
Antalya Körfezi'ne demirleyen sondaj gemisi Yavuz ilgi odağı oldu

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi YavuzAntalya Körfezi'ne demirledi.

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO'nın satın aldığı sondaj gemisi Yavuz, açık denizlere yol almadan önce demirlediği Konyaaltı Plajı açıklarında, sahilde denize giren ve yürüyüş yapan vatandaşların ilgi odağı oldu.

Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olan Yavuz'un, bir süre daha burada bekleyeceği belirtildi.

Yavuz sondaj gemisi

Türk sondaj gemisi Yavuz'da spor ve sinema salonu ile dinlenme odaları bulunuyor. Gemide tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini hastane de yer alıyor.

Maksimum yatak kapasitesi 210 olan Yavuz'da görevli Türk personel, genellikle 21 günlük çalışmanın ardından bir haftalık süreyle eve dönüyor. Yabancı personel ise 28 günde bir izin kullanabiliyor.

Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel yakıtlı jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un, 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi mevcut.

Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.

Anahtar Kelimeler:
SondajGemisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silah kazasında şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı
Silah kazasında şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da 'sınav jokerleri'ne polis baskını
İstanbul'da 'sınav jokerleri'ne polis baskını
'Güneşin en güzel hali'ne yolculuk
'Güneşin en güzel hali'ne yolculuk
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim