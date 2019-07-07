Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99635
ALTIN
253.126
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0612
EURO
6.3041
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'i ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'i ziyaret...
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı
29 bin 689 sağlık personeli alınacak
29 bin 689 sağlık personeli...
Darbenin kilit ismi, hain girişim için Kahramanmaraş'tan İstanbul'a geldi
Darbenin kilit ismi, hain girişim...

Ankesör soruşturmasında 'havuz sistemi' dönemi

FETÖ'nün mahrem imamları ile bu yapıya mensup askerlerin ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurmalarına ilişkin soruşturmalar için oluşturulan ortak veri havuzu, emniyetin ilgili birimlerinin erişimine açıldı.

Ankesör soruşturmasında 'havuz sistemi' dönemi

FETÖ'nün mahrem imamları ile bu yapıya mensup askerlerin ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurmalarına ilişkin soruşturmalar için oluşturulan ortak veri havuzu, emniyetin ilgili birimlerinin erişimine açıldı.

07 Temmuz 2019 Pazar 14:54
Ankesör soruşturmasında 'havuz sistemi' dönemi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) mahrem imamları ile bu yapıya mensup askerlerin ankesörlü telefonlarüzerinden iletişim kurmalarına ilişkin soruşturmalar için oluşturulan ortak veri havuzu, emniyetin ilgili birimlerinin erişimine açıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığından ankesör soruşturmaları kapsamında elde edilen ham bilgilerin tasnif edilmesini istedi.

Çalışma esnasında emniyet yetkilileri, Türkiye genelinde mahrem imamlarla askerlerin görüşme yaptığı büfe ve gazete bayilerindeki sabit hatlar ile ankesörlü telefonları fiziki olarak tespit ederek tutanak altına aldı.

Bu şekilde elde edilen bilgiler ile sabit hatlar üzerinden yapılan görüşme trafiğini gösteren HTS kayıtları bir araya getirildi. Yoğun süren çalışma sonucunda Türkiye genelindeki ankesör görüşmelerine dair elde edilen veriler bir havuzda toplandı.

Havuz sisteminin tamamlanmasının ardından TEM Daire Başkanlığının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği cevap yazısında, ankesör soruşturmalarına dair bütün verilerin bulunduğu ortak havuzun emniyetin ilgili birimlerinin erişimine açıldığı aktarıldı.

Havuz sistemi üzerinden yapılacak sorgulama sonucu, hakkında soruşturma açılan bir kişinin görev safahatı boyunca bulunduğu illerdeki mahrem imamlarla yaptığı görüşmelerin tamamına bir seferde ulaşılacak.

Böylece aynı kişi hakkında hem mükerrer soruşturma açılmayacak hem de diğer illerden gelecek görüşme kayıtları beklenmeyeceği için dosyalar daha kısa sürede karara bağlanabilecek.

Anahtar Kelimeler:
FETÖAnkesörHavuz Sistemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Antalya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Kazdağları rampaları 'tüneller'le kolay aşılacak
Kazdağları rampaları 'tüneller'le kolay aşılacak
Huzura kavuşan Faraşin Yaylası'nda göçer sayısı artıyor
Huzura kavuşan Faraşin Yaylası'nda göçer sayısı artıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim