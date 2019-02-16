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"Ankara'mızı başka bir kent haline getiririz"

- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki: - "Ne kadar yeşil alan yapılacaksa ne kadar raylı sistem yapılacaksa ne kadar sosyal projeler varsa hepsini Allah'ın izniyle çok kısa süre içerisinde yaparız, Ankara'mızı başka bir kent haline getiririz"

"Ankara'mızı başka bir kent haline getiririz"

- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki: - "Ne kadar yeşil alan yapılacaksa ne kadar raylı sistem yapılacaksa ne kadar sosyal projeler varsa hepsini Allah'ın izniyle çok kısa süre içerisinde yaparız, Ankara'mızı başka bir kent haline getiririz"

16 Şubat 2019 Cumartesi 00:08
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ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Ne kadar yeşil alan yapılacaksa ne kadar raylı sistem yapılacaksa ne kadar sosyal projeler varsa hepsini Allah'ın izniyle çok kısa süre içerisinde yaparız, Ankara'mızı başka bir kent haline getiririz." dedi.

Özhaseki, bir restoranda Bala ve Haymanalı vatandaşlarla bir araya geldi, belediye başkanı seçilmesi halinde yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bu projelerini hayata geçirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek sözü aldığını belirten Özhaseki, "Ne kadar yeşil alan yapılacaksa ne kadar raylı sistem yapılacaksa ne kadar sosyal projeler varsa hepsini Allah'ın izniyle çok kısa süre içerisinde yaparız, Ankara'mızı başka bir kent haline getiririz." diye konuştu.

Ankara'nın ilçelerinde eksikler gördüğünü de söyleyen Özhaseki, şöyle konuştu:

"Oradaki eksikleri gördükçe dayanamıyorum. Çok çabuk yapılacak işler. Geçenlerde zaten Haymana'ya gittik, başkanımızla konuştuk, neler yapacağımızı anlattık. Yakında Ayaş'a gideceğiz. Orada da bakıp, zaten eksikleri bizde tespitli, onları da nasıl çözeceğimizi anlatacağız. Belki ilçe belediyesinin bütçesi yetmeyebilir, çünkü çok geniş değil, maaşları verince çok az bir para kalıyor. Geride kalan hizmetleri görmeye çok imkanları olmuyor. Ee o zaman büyükşehir verecek. Birlikte, beraberlikte rahmet var, ayrı olursa azap var Allah korusun."

- "Rakibimizle 2 proje konuşamadık"

Bu arada kendisini dinleyen taksicilere de seslenen Özhaseki, zamanında Kayseri'deki taksi duraklarını yenilediğini, Ankara'daki durakları da yenileyeceğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arada bir duydum, hayretler içerisinde dinledim. Kızılay merkeze taksiciler girmeyecekmiş. Allah Allah niye girmiyormuş? Oraya kim girecek peki, hizmet nasıl verilecek? Dünyanın neresinde merkeze taksici girmemiş de siz Kızılay'a almayacaksınız. Rakibimizle 2 proje konuşamadık. '10 yıldır adayım' diyor, bizim yazdığımız, dağıttığımız gibi 'Ben bunları yaptıracağım.' diyemedi. Geçmişte bir karşıtlık, karşılıklı bir husumet üzerinden oy toplanmış. Geçti o işler, yok. Şimdi projeler konuşuyor. Geçenlerde bir televizyon sıkıştırdı, 'Projen varsa söyle, rakibiniz sizi böyle suçluyor' dediler. Benim rakibim, 'Ben su fiyatlarını düşürmeyi söylemiştim.' diyor. Hayretler içerisinde izliyorum. Su, ekmek, otobüs fiyatları tarifedir, proje değildir. Belediye maliyet hesabı yapar, bir tarife belirler. 10 saniyelik iş. Su fiyatlarından proje mi olur? Ne yapacağını söyle."

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
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