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Ankara merkezli FETÖ operasyonu

- Adana'da adliyeye sevk edilen 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ankara merkezli FETÖ operasyonu

- Adana'da adliyeye sevk edilen 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:26
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Ankara merkezli FETÖ operasyonu

ADANA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin 76 ilde başlatılan operasyon kapsamında Adana'da gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturma doğrultusunda 12 Şubat'ta Adana'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden sorgusu devam eden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye gönderilen 8 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da gözaltına alınan 32 şüpheliden daha önce 24'ü adliyeye sevk edilmiş, zanlılardan 1’i tutuklanmış, 23’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Adana
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