Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
107044
ALTIN
270.030
DOLAR
5.7667
STERLİN
7.4387
EURO
6.3464
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli saklı hiçbir CHP'li yanımıza gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli saklı hiçbir...
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy...
'Türkiye'nin Otomobili' ön gösterim araçları aralıkta görücüye çıkıyor
'Türkiye'nin Otomobili' ön gösterim araçları...
Malezya Kraliçesi 'Kuruluş Osman' dizisini tavsiye etti
Malezya Kraliçesi 'Kuruluş Osman' dizisini...

Ankara'daki vergi dairesi saldırısı sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ankara'da vergi dairesi önünde 2018'de PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili davada 8 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Ankara'daki vergi dairesi saldırısı sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ankara'da vergi dairesi önünde 2018'de PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili davada 8 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi.

27 Kasım 2019 Çarşamba 19:37
Ankara'daki vergi dairesi saldırısı sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istendi

Çankaya'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi ek binasına 1 Şubat 2018'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin davada cumhuriyet savcısı, 51 sanıktan 8'i için "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 5'i için ise çeşitli suçlardan 15 yıla kadar değişen sürede hapis cezası istedi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Omar Hellı, Muhammed Eldibo, Ali Anadeni ve Abduljawad Almousa, tutuklu sanık Mahmood Atıyye ve avukatları katıldı. Sanıklardan Amina Chıkhmous ile tutuklu bulunduğu cezaevinden vide-konferans sistemiyle bağlantı kurulan duruşmada Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin görüşünü yazılı olarak sunduğunu bildirdi.

Ardından söz verilen savcı, görüşünü duruşmada da özet olarak aktardı.

Görüşte, sanıkların terör saldırısını önceden planladıkları, çok sayıda vatandaşı hedef almak istedikleri belirtilerek Alan Chıkmous, Ersen Ertogan ve Mahmoud Atıyye'nin 18 Ocak 2018'de keşif yapmak amacıyla Ankara'ya geldikleri, geceyi Mahmoud Atıyye'nin akrabası Omar Hellı'nın ikametinde geçirdikleri aktarıldı.

Atıyye ve Ertogan'ın 19 Ocak 2018'de yeniden olay yerinde keşif yaptıkları bildirilen görüşte, Ertogan'ın 31 Ocak'ta olay yerine geldiği, görüntülere göre bomba yüklü olduğu değerlendirilen çantayla vergi dairesine doğru yürüyerek ayrıldığı, ancak bombayı patlatamadığı ifade edildi.

Ancak Ertogan'ın ertesi gün yine olay yerine tekrar geldiği, bomba yüklü valizi bıraktığı ve ayrıldığı belirtilen görüşte, saat 20.03'te de patlamanın meydana geldiği kaydedildi. 

Terör saldırısı nedeniyle iki kişinin yaralandığı, vergi dairesinin iki katının kullanılamaz hale geldiği, çevredeki araçlar, ikametler ve iş yerlerinde hasar oluştuğu bildirilen görüşte, bombayı bırakan Ertogan'ın Suriye'ye geçmek üzere otomobille Şanlıurfa'ya gittiği, aracının polis memurları tarafından durdurulması üzerine avucundaki maddeyi ağzına attığı, daha sonra fenalaştığı ve öldüğü belirtildi.

Sekiz sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Görüşte sanık Abduljawad Almousa, Reşad Kokan, Mohammad Sheikh Nahhal, Mahmoud Atıyye, Endam Gül, Amına Chikhmous, Abdülselem Alp ve Ali Anadeni'nin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde iki kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" ile "patlayıcı madde bulundurmak veya nakletmek" suçlarından 84'er yıla kadar hapisleri istendi.

Sanıklar Omar Hellı, Necah Mungan, Hussan Aldabo, Abdulmecit Mungan'ın "PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği" gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, sanık Muhammed Eldibo hakkında sosyal medya hesabında PKK/PYD/YPG terör örgütünün ideolojisini ve mensuplarını/unsurlarını sahiplenici paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis isteminde bulunuldu.

Atılı suçu işlediğine ilişkin yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle sanık Mehmet Kokan'ın beraatine hükmedilmesi istenen görüşte örgütün yöneticileri sanıklar Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Mehmet Sait Sürer, Sabriye İlgün, Filiz Duman, Layika Gültekin, Hülya Oran, Süleyman Şahin, Gülüzar Tural, İzzettin İnan, Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Engin Karaaslan, Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Sabri Ok, Salman Kurtulan, Güleser Törün, Mahmut Dora, İsmail Özden, Mehmet Tören, Ayfer Kordu, Menafi Bayazit, Gülüşan Eksen, Elif Yıldırım, Sultan Kocabey, Salih Müslüm Muhammed, Fehman Hüseyin, Alan Chıkhmous, Menafi Bayazit, Kevser Şaban, İbrahim oğlu Muhammed Eldibo ve Ali Anadeny hakkındaki yakalama kararları infaz edilemediğinden, haklarındaki dosyanın ayrılması talep edildi.

Mahkeme, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek davayı erteledi.

Anahtar Kelimeler:
Ankara Vergi DairesiTerör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: Pençe operasyonlarında 170 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe operasyonlarında 170 terörist etkisiz hale getirildi
'Yakalanan ilk darbeci' Yurdakul Akkuş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
'Yakalanan ilk darbeci' Yurdakul Akkuş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
İstanbul ve Ankara'da FETÖ soruşturması: 91 gözaltı kararı
İstanbul ve Ankara'da FETÖ soruşturması: 91 gözaltı kararı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim