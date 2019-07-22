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Ankara'da civadan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Basınç Laboratuvarı'nda kaza sonucu civa dökülmesi sonucu, 11 personel tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Ankara'da civadan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Basınç Laboratuvarı'nda kaza sonucu civa dökülmesi sonucu, 11 personel tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:48
Ankara'da civadan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Şube Müdürlüğü Basınç Laboratuvarı'nda oda ısısında sıvı halde bulunan civanın yere döküldüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Genel Müdürlük çalışanı 11 kişi tedavi edilmek üzere Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Civadan etkilenen Genel Müdürlük çalışanlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı: Gerekli tedbirler alındı

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Şube Müdürlüğü Basınç Laboratuvarı'nda saat 10.30 sıralarında kaza sonucu civa döküldüğü bildirildi.

Olaya ilk etapta kurumun iş sağlığı ve güvenliği, ardından AFAD ekiplerinin müdahale ettiği belirtilen açıklamada, kazanın meydana geldiği bölümde ortam ölçümleri yapılarak, gerekli tedbirler alındığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Cıva
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