Ankara'da akaryakıt yüklü tren raydan çıktı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Ankara-Sincan tren hattının Çağlayan Alt Geçidi mevkisinde akaryakıt yüklü tanker vagonları taşıyan tren, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

Olay sonrası bölgeye itfaiye ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Tren ile 4 tanker vagonu raydan çıktı

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, tren ile 4 tanker vagonun raydan çıktığını belirledi.

TCDD ekipleri, olay sonrası hafif yan yatan tren ve vagonların devrilmemesi için önlem aldı.

Kaza nedeniyle Sincan istasyonu bölgesindeki üç ayrı demir yolu hattının biri ulaşıma kapandı.

TCDD ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalara başladı

Günün ilk ışıklarıyla birlikte TCDD ekipleri raydan çıkan tren ve vagonların yeniden demiryolu hattına yerleştirilmesi ve gerekli onarım için çalışma başlattı.

Ekipler kazada hasar görmeyen ve hareket kabiliyetini yitirmeyen tanker vagonları çekici vasıtasıyla bölgeden uzaklaştırdı.

Kazanın meydana geldiği demir yolu hattının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürerken diğer hatlardan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve Başkentray banliyö seferlerinin devam ettiği öğrenildi.