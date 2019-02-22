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Anadolu Otoyolu'nda tır kamyona çarptı: 1 ölü

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, tırın kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Ahmet Köse idaresindeki 06 FZ 6788 plakalı tır, otoyolun Düzce kesimi Yeşilyayla mevkisinde önünde seyreden...

Anadolu Otoyolu'nda tır kamyona çarptı: 1 ölü

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, tırın kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Ahmet Köse idaresindeki 06 FZ 6788 plakalı tır, otoyolun Düzce kesimi Yeşilyayla mevkisinde önünde seyreden...

22 Şubat 2019 Cuma 09:52
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Anadolu Otoyolu'nda tır kamyona çarptı: 1 ölü

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, tırın kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Köse idaresindeki 06 FZ 6788 plakalı tır, otoyolun Düzce kesimi Yeşilyayla mevkisinde önünde seyreden Atilla Ç'nin kullandığı 06 R 7489 plakalı kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

Sürücü, burada yapılan ilk müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ahmet Köse'nin cesedi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyon sürücüsü Atilla Ç. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
Düzce
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