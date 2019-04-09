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Anadolu Otoyolu'nda tırla minibüs çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda tırla minibüs çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Nisan 2019 Salı 08:03
Anadolu Otoyolu'nda tırla minibüs çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza yapan minibüstekilerin Gaziantep'ten İstanbul'a cenaze taziyesine gittikleri öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Bedirhan Atız idaresindeki 27 F 7992 plakalı minibüs ile Alişan S. yönetimindeki 06 BDP 32 plakalı tır, otoyolun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde çarpıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kazada, minibüsteki Sedat, İsmail ve Abbas Atız ile Mehmet Karadağlı ve Hasan Erol hayatını kaybetti, Sürücü Bedirhan Atız, Selma, Kazım, Miraç (11) ve Deniz Atız (8) ile Sevim Keskin yaralandı. 

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza yapan minibüstekilerin Gaziantep'ten İstanbul'a cenaze taziyesine gittikleri öğrenildi. 

Kazaya karışan tırın sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ekiplerin çalışmasını sürdürdüğü otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. 

Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası
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