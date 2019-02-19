Amik Ovası'ndaki su seviyesinin yükselmesi

HATAY (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) 63. Şube Müdürü Mehmet Ekinci, Tahtaköprü Barajı'ndan Amik Ovası'na bırakılan suyun, buraya yağışlar sonucu gelen toplam suya oranının yüzde 4,6 olduğunu bildirdi.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki aşırı yağışlar sonrası su seviyesinin yükselmesiyle kapakları açılan Tahtaköprü Barajı'nın, 24 saat kontrol altında tutulduğunu belirtti.

Kentteki yağışlar nedeniyle Amik Ovası'nda yaklaşık 200 bin dekarın su altında kaldığına işaret eden Ekinci, şu ifadeleri kullandı:

"Ovada suyun yükselmesine neden olan en önemli akarsular, Suriye sınırları içinden ülkemize akan Asi Nehri, Afrin Çayı ile ülkemiz sınırlarındaki Karasu Çayı'dır. Ayrıca yağışlı dönemde Amanos Dağları eteklerinden ovaya yüksek miktarda taşkın suyu taşıyan irili ufaklı birçok dere ile ovada birçok tahliye kanalı bulunmaktadır. Yağışlı dönemde bütün bu akarsu, dereler ve tahliye kanallarından gelen taşkın suları, Amik Ovası'ndaki su seviyesini yükseltmektedir. Ovadaki taşkın suları, Küçük Asi Nehri vasıtasıyla Asi Nehri'ne tahliye edilmektedir."

- "Ovaya 640 milyon metreküp su geldi"

Ovadaki su seviyesinin kontrol edilebilmesi için önceki yıllarda her iki nehrin derinleştirilerek kapasitelerinin artırıldığını vurgulayan Ekinci, böylelikle taşkın sezonunda ovadaki suyun daha fazla birikmesi ve yükselmesinin önlenmesinin amaçlandığını bildirdi.

Ancak Küçük Asi Nehri'nin eğiminin az olması nedeniyle ovaya giren suyun aynı oranda tahliyesinin sağlanamadığına işaret eden Ekinci, "Yani ovaya gelen su miktarı, çıkan su miktarından fazladır. Bu durumun Hatay il merkezinin taşkından korunabilmesi adına faydalı tarafı da vardır. Bir başka ifadeyle Amik Ovası, kent merkezini taşkından koruma görevi görmektedir. Aksi halde merkez, kontrol edilemeyen Asi Nehri taşkınlarına maruz kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tahtaköprü Barajı'nda yükseltme çalışmaları olduğunu belirten Ekinci, şunları kaydetti:

"Karasu Çayı üzerindeki barajda kurumumuzca yürütülen yükseltme çalışmalarında yüzde 70 gerçekleşme seviyesine ulaşılmıştır. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla barajın depolama kapasitesi artırılacaktır. Bu projelerin tamamlanmasından sonra ovada, Afrin ve Karasu çaylarının akımlarından kaynaklı taşkın riski önemli ölçüde azaltılacaktır.

Amik Ovası'na Aralık 2018'den başlamak üzere yağan yoğun yağışlar neticesinde yaklaşık 640 milyon metreküp su gelmiş, Tahtaköprü Barajı'ndan 30,5 milyon metreküp su bırakılmıştır. Barajdan bırakılan suyun, ovaya gelen toplam suya oranı yüzde 4,6 seviyesindedir. Baraj güvenliği riske atılmadan bu program dahilinde taşkın sezonunun atlatılması planlanmaktadır. 16 Şubat itibarıyla da Tahtaköprü Barajı'ndan herhangi tahliye yapılmamaktadır."