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Ambulans uçak ARDS hastası için havalandı

- Düzce'de tedavi gören 68 yaşındaki ağır solunum yetmezliği (ARDS) hastası ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi

Ambulans uçak ARDS hastası için havalandı

- Düzce'de tedavi gören 68 yaşındaki ağır solunum yetmezliği (ARDS) hastası ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi

04 Mart 2019 Pazartesi 15:05
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Ambulans uçak ARDS hastası için havalandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de yoğun bakımda tedavi gören 68 yaşındaki ağır solunum yetmezliği (ARDS) hastası ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yatan A.T'nin (68), özel uygulanacak bir tedavi için Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan görüşmeler sonrasında A.T, yoğun bakım ambulansına alınarak Düzce Üniversitesi Stadyumu'na getirildi.

Doktorların gözetimi altında yapılan işlemler sonrasında A.T, ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
DüzceHava Ambulansı
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