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Ali Demir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

FETÖ'den gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, "elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali Demir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

FETÖ'den gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, "elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emre Köse
Emre Köse
18 Nisan 2019 Perşembe 09:33
Ali Demir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, "silahlı terör örgütüne" üyelik suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan Demir, ardından "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 

Mahkeme, "elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla şüpheli Demir'i bıraktı. 

Aynı soruşturma kapsamında Demir ile birlikte gözaltına alınıp sabah saatlerinde adliyeye getirilen 7 şüphelinden 4'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. 

Bunun üzerine Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

Eski ÖSYM Başkanı Demir, Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında, diğer şüpheliler ise farklı adreslerde gözaltına alınmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Ali Demir
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