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Aksaray'daki polis memuruna silahlı saldırı

- Soruşturma kapsamında 4 şüpheli, Nevşehir'de gözaltına alındı

Aksaray'daki polis memuruna silahlı saldırı

- Soruşturma kapsamında 4 şüpheli, Nevşehir'de gözaltına alındı

04 Mart 2019 Pazartesi 14:34
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Aksaray'daki polis memuruna silahlı saldırı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da polis memuruna düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında 4 zanlı, Nevşehir'in Avanos ilçesinde yakalandı.

Nevşehir Caddesi'nde bulunan dinlenme tesisindeki açık alanda polis memuru Yasin E'nin (33) silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Nurettin F. (26), Mustafa Kul D. (34), Servet K. (43) ve Volkan Y'yi (38) Avanos ilçesindeki eğlence mekanının çıkışında gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada saldırıda kullanıldığı tahmin edilen iki tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, silahlı saldırıya uğrayan polis memuru Yasin E'nin eşi Orkide E'nin saldırıdan bir hafta önce dolandırıcılık olayına karıştığı iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi.

Olayın alacak meselesi nedeniyle gerçekleştirilmiş olabileceği öne sürüldü.

Ağır yaralanan polis memuru Yasin E'nin, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis memuru Yasin E, önceki gün Nevşehir Caddesi'nde bulunan dinlenme tesisindeki açık alanda uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Anahtar Kelimeler:
AksarayPolisSilahlı Saldırı
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