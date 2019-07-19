Akçakoca'de selde kaybolan 7 kişiden birinin cesedi bulundu

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyü arasında dere yatağında bir kişinin cesedinin bulunduğu belirtildi.

Bir kadına ait olduğu öğrenilen cesedin sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

Esmahanım köyünde kaybolan, Cengiz (53), Fatma (42) ve Kağan Töngel (3), anne Nilgün (39) ile kızları Funda (9), ikiz olan Sanem ve İlayda Sinem Kaplan (7) için AFAD, Türk Kızılay, jandarma, İl Özel İdaresi, 112 Acil Servis, UMKE, gönüllü kurtarma ekipleri ve eğitimli köpekler karadan, helikopter ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de havadan arama-kurtarma çalışması yürütülüyordu.

Aramalar, özellikle köyden geçen dere yatağında, sele maruz kalan tarlalarda ve fındık bahçelerinde yoğunlaştırıldı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, iki gün önce başlayan yağışlar yüzünden Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleriyle bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelanlar meydana geldiği anımsatıldı.

Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından 5 helikopterle Sakarya ve Zonguldak AFAD ile jandarma arama kurtarma personelinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

219 kişi kurtarıldı

Hasar tespit çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar çerçevesinde akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünden 7 kişinin kayıp olduğu anlaşılmış olup arama çalışmalarına devam edilmektedir. Yaşanan afet nedeniyle acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Başkanlığımızca 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Cumayeri ve Akçakoca ilçelerine bağlı köylerden toplam 219 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılarak güvenli alanlara sevk edilmiştir.

Sel ve su baskınlarından etkilenen 135 vatandaşımız için barınma yerleri (öğrenci yurdu içerisinde) tahsis edilmiş, 50 vatandaşımız yakınlarının yanına yerleştirilmiştir."

Kayıp vatandaşlar aranıyor

Açıklamada, "Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünden 7 kişinin (4 çocuk, 2 kadın ve bir erkek) kayıp olduğu anlaşılmış olup arama çalışmalarına devam edilmektedir. Çalışmalara destek vermek amacıyla Sakarya AFAD'dan 12 personel ve 3 köpek, Bursa AFAD'dan 11 personel ve bir köpek ile Bursa Emniyet Müdürlüğüne ait toplam 3 helikopter ve bir uçak ile havadan ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca kıyı ve denizden arama çalışmaları desteklenecektir." ifadelerine yer verildi.

Türk Kızılay tarafından bin 500 kişilik gıda malzemesi dağıtıldığı bildirilen açıklamada, Akçakoca ilçesine 84,7 kilogram, Cumayeri ilçesine 75 kilogram, Çilimli ilçesine 72 kilogram ve Kardüz Yaylası'na 161,7 kilogram yağış düştüğünün tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca sahada 205 personel, 30 araç, 8x8 araç ve 6 köpekle faaliyetlerin sürdürüldüğü kaydedildi.

Türk Kızılayı bölgeye yardım ulaştırdı

Türk Kızılay, Düzce'de kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle kara yoluyla ulaşım sağlanamayan bölgeye helikopterle yardım götürdü.

Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri, Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Dilaver köylerindeki yolların ağaçlar ve elektrik direklerinin devrilmesi ve taşkın yüzünden kapanması üzerine Esmahanım köyüne helikopterle 500 kişilik gıda, su, battaniye ve hijyen seti ulaştırdı.

Ekipler, Düzce Arsal Anadolu Lisesinin pansiyonunda misafir edilen selzedelere battaniye, gıda ve sıcak yemek yardımında bulunuyor.

'Devletimizin tüm kurumları görev başında'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin, "Şu anda tamamen kayıplarımıza odaklanmış durumdayız. Onun dışında devletimizin tüm kurumları görev başında" dedi.

Bakan Yardımcısı Metin ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, selin en fazla etkilendiği Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde incelemelerde bulundu.

Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağışın çarşamba gece saatlerinde başladığını ve perşembe günü öğle saatlerine kadar aralıksız devam ettiğini anımsattı.

Şiddetli yağış sebebiyle Düzce'de 3 ilçeye bağlı 124 köyde sel felaketi yaşandığını vurgulayan Metin, şunları söyledi:

"Şu anda bulunduğumuz Esmahanım, sel felaketinden en fazla etkilenen ve şu anda çok üzgünüz 7 kaybımızın yaşandığı köy. Şu anda kayıplarımıza odaklanmış durumdayız. Bütün konsantrasyonumuzu AFAD Başkanımız koordinasyonundaki ekiplerle beraber, yine STK'larımızın katkılarıyla yaklaşık 150 kişilik oluşturulan arama ve kurtarma ekiplerimizle beraber sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Esmahanım köyünden başlayarak Uğurlu köyü ve Melen'in Karadeniz'le buluştuğu alana doğru, yaklaşık 21 kilometrelik bir alanda bu çalışmamıza devam ediyoruz. Aynı zamanda sahil güvenlik kıyı şeridinde yine arama çalışmalarına devam ediyor. Şu anda tamamen kayıplarımıza odaklanmış durumdayız. Onun dışında devletimizin tüm kurumları görev başında. Devlet Su İşleri olarak hemen olaya müdahale ettik. Bütün araçlarımızı yönlendirdik ve bütün bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor."

Metin, vatandaşların tarımsal faaliyetleriyle alakalı zararların giderilmesi noktasında 16 ekip oluşturduklarına işaret ederek, "Onlar çalışmalarına devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımız Pakdemirli'ye verdiği talimatlar doğrultusunda da inşallah hiçbir mağduriyet oluşturmadan bu zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderecek çalışmaları en kısa sürede neticelendireceğiz. Aynı zamanda borçlanmalarıyla alakalı, ertelemeyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var ama onun dışında odaklandığımız iş, 7 kaybımızın bulunması. İnşallah onların en kısa sürede bulunması noktasında bütün kurumlarımızla beraber görev başındayız." ifadelerini kullandı.

"Umarım bir an önce kendilerine ulaşabiliriz"

AFAD Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu da dün öğle saatlerinde 7 vatandaşın kayıp olduğu bilgisinin ulaştığını kaydederek, "Öncelikle bu kayıplarımızın bulunması için bütün dere boyunca arama faaliyeti devam ediyor. Umarım bir an önce kendilerine ulaşabiliriz." dedi.

Arkasından da birçok kuruluşla hasar tespit, zarar tespit ve hayatı normalleştirme süreci olacağını aktaran Güllüoğlu, "Sizler de şahitsiniz, esasen küçük akan bir dere etrafta çok yoğun yağışla birlikte yıkıma sebep oluşturdu. Umarım bir daha tekrarlanmaz. Umarım kayıplarımızı en kısa sürede buluruz." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin, "Devletimizin tüm imkanları Düzce için şu an seferber edilmiş durumda" dedi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti milletvekillerinin de bulunduğu heyet, AFAD İl Müdürlüğü Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Toplantı Salonu'nda brifing aldı.

Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, Düzce'nin yaşadığı doğal afet karşısında vatandaşların yanında olduklarını vurgulayarak, bütün Düzcelilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Çok ağır bir imtihan. Yoğun yağışın ardından yaşanan sel, heyelan ve su baskınları nedeniyle Cumayeri Akçakoca ve Gölyaka ilçelerimizde 24 yerleşim noktasında ciddi anlamda afetle mücadele çalışması gerçekleştiriliyor. Devletimizin tüm imkanları Düzce için şu an seferber edilmiş durumda. İlk andan itibaren Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir Hanımefendi Düzce'deydi. Dün İçişleri Bakan Yardımcımız, AFAD Başkan Yardımcımız, dün gün boyu çalışmaların koordinasyonundan görev yaptılar. Akşam saatlerinden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu geldi, çalışmaların koordinasyonuyla ilgili. Biz de bugün hem bölgede dayanışma açısından hem de AK Parti'liler olarak Düzcelilerle bir arada olup hem hasar tespit çalışmaları hem de alanda yapılan tüm çalışmaları incelemek, raporlarımızı tutmak için burada bulunuyoruz."

"7 Düzceli hemşehrimizden henüz haber alınamamış durumda"

Sarıeroğlu, 2 ekip halinde çalışmaları yürüteceklerini, bir ekibin Akçakoca'da bulunacağını, diğer ekibin de Cumayeri'nde bulunacağını anlatarak çalışmaların nasıl yürütüldüğünü takip edeceklerini bildirdi.

İlk andan itibaren gerek AFAD ekipleri, Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servis ekipleri, jandarmanın Genel Kurmay Başkanlığının helikopter desteğiyle, çok ciddi olarak arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü anlatan Sarıeroğlu, 219 kişinin bulundukları yerleşim noktalarında mahsur kaldıkları yerden kurtarıldığını belirtti.

Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"135 vatandaşımız, şu anda barınma imkanı sağlanmış durumda. Her 2 ilçemizdeki pansiyonlarda, okullarımızın yatakhane bölümlerinde geceyi geçirdiler. Diğer vatandaşlarımız da yakınlarının yanında kalmayı tercih etiller. Şu anda 7 Düzceli hemşehrimizden henüz haber alınamamış durumda. Sabahın ilk saatlerinden itibaren tekrar arama kurtarma çalışmaları başlamış durumda. İnsansız Hava Araçlarımız da bu arama kurtarma çalışmalarında destek oluyor, helikopterlerimiz de yine çalışmaları yürütüyorlar. Temennimiz inşallah 4'ü çocuk, 2'si kadın 1'i erkek olmak üzere 7 vatandaşımıza sağ salim ulaşmamız. İnşallah can kaybı yaşamadan bu süreci, sadece maddi hasarla tamamlamayı arzu ediyoruz ve bütün imkanlar da bunun için seferber edilmiş durumda."

Sarıeroğlu, selden zarar gören bölgeleri inceledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

AK Parti Milletvekilleri Ayşe Keşir, Cemil Yaman, Polat Türkmen, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve partililerle Merkez Camisi altındaki iş yerlerini ziyaret eden Sarıeroğlu, esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Esnafın sıkıntı ve taleplerini dinleyen Sarıeroğlu, hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede yapılacağını söyledi.

AA ekibi havadan görüntüledi

Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı 7 kişinin kayıp olduğu Esmahanım köyünü Anadolu Ajansı (AA) ekibi drone ile havadan görüntüledi.

Esmahanım ve Dilaver köylerine ulaşımın sağlandığı yolun bazı kısımlarının çökmesi, ağaçların ve elektrik direklerinin devrilmesi ile taşkın yüzünden kapanması nedeniyle ekipler tarafından dağdan açılan yeni yol üzerinden köylere ulaşım sağlandı.

Esmahanım köyüne ulaşan AA ekibi, köydeki son durumu drone ile havadan görüntüledi.

Köyün içinden geçen dere kenarındaki bazı evlerin yan yattığı, elektrik tellerinin koptuğu, derenin devrilen ağaçlar, traktör römorkları ve iş makineleri yüzünden kapandığı, köprünün yıkıldığı görülüyor.

Bölgede, AFAD, Türk Kızılay, jandarma, gönüllü kurtarma ekipleri, İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlara yiyecek ve gıda yardımı yapılıyor.

"Görülmemiş çok büyük bir sel felaketi oldu"

Esmahanım köyü muhtar azası Nurullah Kap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışların iki gündür çok etkili olduğunu dile getirdi.

Yağışın önceki gece olağanüstü bir hal aldığını belirten Kap, "Görülmemiş çok büyük bir sel felaketi oldu. Köydeki iki deremizden olağanüstü bir şekilde su geçti. Sular buradaki beton duvarları yıktı." dedi.

Gece kayıp haberlerinin gelmeye başladığını belirten Kap, şunları söyledi:

"Evlerinde durabileceklerini düşündükleri Töngel ve Kaplan ailelerini sel aynı alanda evin içinden alıyor. 9 kişi sele kapılıyor, iki genç köy merkezinde ağaca çıkıyor ve helikopter yardımıyla buradan alınıyor. Dün akşam üzeri yine helikopterler gelmeye başladı. Helikopterler uygun alana iniş yapıyor, AFAD ekipleri de burada. Kayıplar inşallah sağ salim kurtulur, çalışmalar sürüyor. Şu an 7 kişi kayıp. bunlar, Cengiz (53), Fatma (42), Kaan Töngel (3), Nilgün (38), Funda (8), Senem ve Sinem Kaplan ikiz 7 yaşında. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor." diye konuştu.

Önceki gece etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana geldi.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğiyle köylerde mahsur kalan 219 kişi kurtarıldı, 7'si hakkında kayıp ihbarında bulunuldu.