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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir'de

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Bu seçimde CHP'ye oy verdiğinizde arkasında daha farklı siyasi partilere oy vermiş olacaksınız . Şimdi soruyorum, başkanı CHP'li, yardımcıları İYİ Parti'li ve HDP'li. Böyle bir şehir yönetilir mi?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir'de

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Bu seçimde CHP'ye oy verdiğinizde arkasında daha farklı siyasi partilere oy vermiş olacaksınız . Şimdi soruyorum, başkanı CHP'li, yardımcıları İYİ Parti'li ve HDP'li. Böyle bir şehir yönetilir mi?"

02 Mart 2019 Cumartesi 03:05
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir'de

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bu seçimde CHP'ye oy verdiğinizde arkasında daha farklı siyasi partilere oy vermiş olacaksınız . Şimdi soruyorum, başkanı CHP'li, yardımcıları İYİ Parti'li ve HDP'li. Böyle bir şehir yönetilir mi?" dedi.

Dağ, Bergama'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Hakan Koştu'nun proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, her belediye başkan adayının büyük sorumlulukları olduğunu söyledi.

Belediye başkanlarının tebdili kıyafetle şehirlerini gezmesi gerektiğine işaret eden Dağ, bunun önemine vurgu yaptı.

Geçmişte yapılan seçimleri hatırlatan Dağ, "Yeni bir seçim arifesindeyiz ama bu seçimde diğer seçimlerden farklı bir seçim yapıyoruz. Daha önceki seçimlerden hatırlarsınız. Birçok siyasi parti seçimlere girerdi. Şimdi ittifaklar seçime giriyor. Bu ittifaklarda Türkiye genelinde, tamamında neredeyse iki ittifak var. Urfa'da kağıt üzerinde AK Parti ve Saadet Partisi yarışıyor. Fakat Saadet Partisi'ne oy verenler başkalarına oy veriyor." diye konuştu.

Muhalefet partilerini eleştiren Dağ, şunları kaydetti:

"Dikili'de, Bergama'da, Kınık'ta CHP seçime giriyor. Tire ve Kiraz'da İYİ Parti ile giriyor. O pusulada Bergama'dan CHP'ye oy verdiğiniz zaman arka planda kimlere oy vermiş olacaksınız. Ben net bir şekilde şunu söylüyorum . Ben İzmir'de şu zamana kadar CHP'ye oy veren kardeşlerimin vatanseverliğinden hiç şüphe etmedim. Hizmet konusunda, daha iyi hizmet konusunda aramızda fark oldu. Fakat şimdi bu seçimde CHP'ye oy verdiğinizde arkasında daha farklı siyasi partilere oy vermiş olacaksınız . Şimdi soruyorum, başkanı CHP'li, yardımcıları İYİ Parti'li ve HDP'li böyle bir şehir yönetilir mi? Geçtim şehri arkadaşlar. Köy yönetilir mi, mahalle yönetilir mi, apartman yönetilir mi? Üç ayı geçmez kendi aralarında kavga çıkar. Huzur olan yere, güven olan yere yatırımcı gelir. "

- Bergama'ya serbest bölge

Hakan Koştu da serbest bölgelerinin bugünkü halinin mimarının AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci olduğunu dile getirdi.

Zeybekci'nin Bergama'da da bir serbest bölge kurulması için Ekonomi Bakanlığı zamanında çalışma başlattığını hatırlatan Koştu, "Gaziemir'de 21 bin kişinin çalıştığı büyük bir serbest bölge var. Daha büyüğü şu an Bergama'ya kuruluyor. İki hafta önce bu planlama çalışmalarında güzel bir noktaya gelindi. Bölgenin Aşağıkırıklar mevkisinde kurulması planlandı. Bu bölgenin tapuları çıktı. Bergama'mıza hayırlı, uğurlu olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
31 MartHakan KoştuHamza DağProjeSeçimToplantı
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