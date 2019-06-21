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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 4321 personel alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 1000'i ASDEP kapsamında olmak üzere 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceklerini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 4321 personel alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 1000'i ASDEP kapsamında olmak üzere 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceklerini bildirdi.

21 Haziran 2019 Cuma 00:30
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 4321 personel alınacak
Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl içerisinde personel alım ilanına çıkacaklarını bildirdi. 

Zehra Zümrüt Selçuk ⚡@ZehraZumrutS

Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000’i ASDEP, 1000’i işçi, 2321’i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz.
Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor...

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"Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000'i Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP), 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz." ifadesini kullanan Selçuk, "Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor..." paylaşımında bulundu.

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