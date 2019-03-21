Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103408
ALTIN
229.924
DOLAR
5.4731
STERLİN
7.1365
EURO
6.2133
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif...
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını...
Fenerbahçe Beko Rusya deplasmanında
Fenerbahçe Beko Rusya deplasmanında
Down sendromlu çocuklar sporla daha mutlu
Down sendromlu çocuklar sporla daha...
Beşiktaş'ta yerlilerden hücuma büyük katkı
Beşiktaş'ta yerlilerden hücuma büyük katkı

Ağrılı çocukların satranç takımı sevinci

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Sıfır Atık Projesi" kapsamında toplanan 190 hurda lastikten dönüştürülerek hazırlanan satranç ve seksek takımları, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki okula armağan edildi.

Ağrılı çocukların satranç takımı sevinci

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Sıfır Atık Projesi" kapsamında toplanan 190 hurda lastikten dönüştürülerek hazırlanan satranç ve seksek takımları, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki okula armağan edildi.

Emre Köse
Emre Köse
21 Mart 2019 Perşembe 15:27
Ağrılı çocukların satranç takımı sevinci
Ağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, atıkların yerinde ayrıştırılarak geri dönüşüm işleminden sonra ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan "Sıfır Atık Projesi"ne, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de atık lastiklerle destek verildi.

Bu çerçevede, geçen yıl külliyede toplanan ömrünü tamamlamış 190 araç lastiğinden, Lastik Sanayicileri Derneğince (LASDER), Eleşkirt'teki Cengiz Topel Ortaokuluna hediye edilmek üzere büyük bir satranç takımı ile seksek takımı yapıldı.

Satranç ve oyun takımları, dernek yetkilileri gözetiminde okul bahçesine monte edildi. Öğrenciler, kurulum sonrası satranç ve seksek oynamanın keyfini yaşadı.

Kurulum aşamasını da takip eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, satranç takımının, 2019'da öğrencilerinin bu alanda gösterdiği başarı nedeniyle Cengiz Topel Ortaokuluna verildiğini söyledi.

Başta Emine Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Kurt, "Dijitalleşen dünyamızda çocuklarımızın unuttuğu geleneksel oyunların yeniden hatırlatılmaya çalışılması ve bu işe vesile olan Sıfır Atık Projesi'nin ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük. Satranç ile seksek takımları,

çocuklarımızın hayatına yeni renk ve farklılık getirmiştir." diye konuştu.

LASDER Kurumsal İlişkiler ve Pazarlama Müdürü Erdoğan Şahin de derneğin faaliyetiyle ilgili bilgi verdi.

"Sıfır Atık Projesi"ne destek sunduklarını anlatan Şahin, bu kapsamda ilçedeki okulun bahçesine oyun takımlarını kurduklarını dile getirdi.

Öğrencilerden Aleyna Nur Tekin ise satranç ve oyun takımlarının kurulmasına çok sevindiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk. Artık teneffüslerde bahçede oyunlar oynayabiliriz." dedi.

Son Güncelleme: 21.03.2019 15:28
Anahtar Kelimeler:
SatrançAğrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Musul kentindeki Dicle Nehri'nde feribot battı: 40 ölü
Musul kentindeki Dicle Nehri'nde feribot battı: 40 ölü
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim